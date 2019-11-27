вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянка збирає кошти на дороговартісну операцію для коханого

Волинянка збирає кошти на дороговартісну операцію для коханого
23-річний молодий чоловік, який мав би саме зараз жити на повну – чекає на складну операцію із заміни клапана на серці. Родина Ігора Ляшука, який проживає у Червонограді звертається за допомогою до усіх небайдужих.

Про це сайту «Княжий Град» розповіла дружина Ігора – Анна.

Вона закінчила Володимир-Волинський педагогічний коледж, і тільки після освідчення дізналася про те, що її коханий має проблеми із серцем ще з самого дитинства – у нього (дослівно – ред.) «природжена вада серця недостатність двостулкового аортального клапана ІІІ стадії. Розширення висхідної аорти та хронічна серцева недостатність».

Виявили проблеми із серцем у Ігора ще перед школою: саме під час проходження медогляду перед навчанням. Його сім’ї тоді казали, що операцію дитині проведуть безкоштовно.

Щоразу під час обстеження родині казали, що стан стабільний, і операції не потрібно. Але коли Ігор «вийшов» з віку, що не дає можливості на безкоштовну операцію – повідомили про необхідність оперативного втручання.

«На жаль, робити операцію треба в ненайкращий для сім'ї час, саме тому я і звертаюсь за допомогою. Ми шукаємо різні варіанти, вивчаємо фонди і робимо все, щоб отримати необхідну суму і відправитись на обстеження та на саму операцію», – говорить Анна Ляшук.

За словами дружини Ігора, ціна на проведення операції у київській клініці «Добробут» становить понад 200 тисяч гривень. За ці гроші йому можуть провести обстеження, зробити операцію і замінити на серці клапан.

Зараз подружжя надіслало запит у Київський інститут серця, де лікування може вартувати трохи менше 200 тисяч гривень. І поки чекають відповіді, оголосили збір коштів серед небайдужих, які мають змогу допомогти: 5, 10, чи 50 гривень: кожна гривня – важлива.

«Я знаю і вірю, що світ не без добрих людей. За будь-яку допомогу, поширення і перекази ми будемо вам вдячні, клянусь, до кінця життя! Я запалила вогник надії , не дайте йому погаснути!», – додала дружина Ігора.

Реквізити :
Карта Приватбанку
4149499111354922
4149439003372475- універсальна
Ляшук Ігор Михайлович

Волинянка збирає кошти на дороговартісну операцію для коханого
Волинянка збирає кошти на дороговартісну операцію для коханого
Волинянка збирає кошти на дороговартісну операцію для коханого

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лікування, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Представили нового очільника прокуратури Волині
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ендометріоз як одна з причин безпліддя: особливості хвороби, причини розвитку, лікування*
Сьогодні, 16:30
У Луцьку не збираються зменшувати тарифи на тепло
Сьогодні, 16:23
Волинянка збирає кошти на дороговартісну операцію для коханого
Сьогодні, 16:18
У «ПортCity» кличуть на 2-й тур конкурсу талантів*
Сьогодні, 16:05
У мерії Луцька сподіваються, що підприємці переїдуть на Новий ринок добровільно
Сьогодні, 15:47
Схожі новини
Метастази знайшли в спині та печінці: онкохворій жінці з Волині потрібні кошти на лікування Метастази знайшли в спині та печінці: онкохворій жінці з Волині потрібні кошти на лікування
18 листопад, 17:35
Вчительці з Волині потрібно 50 тисяч доларів на лікування за кордоном Вчительці з Волині потрібно 50 тисяч доларів на лікування за кордоном
13 листопад, 17:30
Крихітній «поспішайці» з Волині, якій збирали кошти на імплант, зробили операцію Крихітній «поспішайці» з Волині, якій збирали кошти на імплант, зробили операцію
13 листопад, 16:07
Залишилося зібрати 65 тисяч: хворій дівчинці з Волині потрібна допомога Залишилося зібрати 65 тисяч: хворій дівчинці з Волині потрібна допомога
25 жовтень, 10:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Біля Варшавського ринку – аварія: зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 17:10
 0
У звичайній ковельській школі навчаються діти з особливими потребами. ВІДЕО
Сьогодні, 16:58
 0
Анатолій Цьось став новим ректором СНУ
Сьогодні, 16:58
 0
Ендометріоз як одна з причин безпліддя: особливості хвороби, причини розвитку, лікування*
Сьогодні, 16:30
 0
У Луцьку не захотіли перейменовувати дві вулиці
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8