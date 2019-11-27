Волинянка збирає кошти на дороговартісну операцію для коханого
Сьогодні, 16:18
23-річний молодий чоловік, який мав би саме зараз жити на повну – чекає на складну операцію із заміни клапана на серці. Родина Ігора Ляшука, який проживає у Червонограді звертається за допомогою до усіх небайдужих.
Про це сайту «Княжий Град» розповіла дружина Ігора – Анна.
Вона закінчила Володимир-Волинський педагогічний коледж, і тільки після освідчення дізналася про те, що її коханий має проблеми із серцем ще з самого дитинства – у нього (дослівно – ред.) «природжена вада серця недостатність двостулкового аортального клапана ІІІ стадії. Розширення висхідної аорти та хронічна серцева недостатність».
Виявили проблеми із серцем у Ігора ще перед школою: саме під час проходження медогляду перед навчанням. Його сім’ї тоді казали, що операцію дитині проведуть безкоштовно.
Щоразу під час обстеження родині казали, що стан стабільний, і операції не потрібно. Але коли Ігор «вийшов» з віку, що не дає можливості на безкоштовну операцію – повідомили про необхідність оперативного втручання.
«На жаль, робити операцію треба в ненайкращий для сім'ї час, саме тому я і звертаюсь за допомогою. Ми шукаємо різні варіанти, вивчаємо фонди і робимо все, щоб отримати необхідну суму і відправитись на обстеження та на саму операцію», – говорить Анна Ляшук.
За словами дружини Ігора, ціна на проведення операції у київській клініці «Добробут» становить понад 200 тисяч гривень. За ці гроші йому можуть провести обстеження, зробити операцію і замінити на серці клапан.
Зараз подружжя надіслало запит у Київський інститут серця, де лікування може вартувати трохи менше 200 тисяч гривень. І поки чекають відповіді, оголосили збір коштів серед небайдужих, які мають змогу допомогти: 5, 10, чи 50 гривень: кожна гривня – важлива.
«Я знаю і вірю, що світ не без добрих людей. За будь-яку допомогу, поширення і перекази ми будемо вам вдячні, клянусь, до кінця життя! Я запалила вогник надії , не дайте йому погаснути!», – додала дружина Ігора.
Реквізити :
Карта Приватбанку
4149499111354922
4149439003372475- універсальна
Ляшук Ігор Михайлович
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це сайту «Княжий Град» розповіла дружина Ігора – Анна.
Вона закінчила Володимир-Волинський педагогічний коледж, і тільки після освідчення дізналася про те, що її коханий має проблеми із серцем ще з самого дитинства – у нього (дослівно – ред.) «природжена вада серця недостатність двостулкового аортального клапана ІІІ стадії. Розширення висхідної аорти та хронічна серцева недостатність».
Виявили проблеми із серцем у Ігора ще перед школою: саме під час проходження медогляду перед навчанням. Його сім’ї тоді казали, що операцію дитині проведуть безкоштовно.
Щоразу під час обстеження родині казали, що стан стабільний, і операції не потрібно. Але коли Ігор «вийшов» з віку, що не дає можливості на безкоштовну операцію – повідомили про необхідність оперативного втручання.
«На жаль, робити операцію треба в ненайкращий для сім'ї час, саме тому я і звертаюсь за допомогою. Ми шукаємо різні варіанти, вивчаємо фонди і робимо все, щоб отримати необхідну суму і відправитись на обстеження та на саму операцію», – говорить Анна Ляшук.
За словами дружини Ігора, ціна на проведення операції у київській клініці «Добробут» становить понад 200 тисяч гривень. За ці гроші йому можуть провести обстеження, зробити операцію і замінити на серці клапан.
Зараз подружжя надіслало запит у Київський інститут серця, де лікування може вартувати трохи менше 200 тисяч гривень. І поки чекають відповіді, оголосили збір коштів серед небайдужих, які мають змогу допомогти: 5, 10, чи 50 гривень: кожна гривня – важлива.
«Я знаю і вірю, що світ не без добрих людей. За будь-яку допомогу, поширення і перекази ми будемо вам вдячні, клянусь, до кінця життя! Я запалила вогник надії , не дайте йому погаснути!», – додала дружина Ігора.
Реквізити :
Карта Приватбанку
4149499111354922
4149439003372475- універсальна
Ляшук Ігор Михайлович
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ендометріоз як одна з причин безпліддя: особливості хвороби, причини розвитку, лікування*
Сьогодні, 16:30
У Луцьку не збираються зменшувати тарифи на тепло
Сьогодні, 16:23
Волинянка збирає кошти на дороговартісну операцію для коханого
Сьогодні, 16:18
У «ПортCity» кличуть на 2-й тур конкурсу талантів*
Сьогодні, 16:05