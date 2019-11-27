Волинянка збирає кошти на дороговартісну операцію для коханого

Ігора Ляшука, який проживає у Червонограді звертається за допомогою до усіх небайдужих.



Про це сайту Анна.



Вона закінчила Володимир-Волинський педагогічний коледж, і тільки після освідчення дізналася про те, що її коханий має проблеми із серцем ще з самого дитинства – у нього (дослівно – ред.) «природжена вада серця недостатність двостулкового аортального клапана ІІІ стадії. Розширення висхідної аорти та хронічна серцева недостатність».



Виявили проблеми із серцем у Ігора ще перед школою: саме під час проходження медогляду перед навчанням. Його сім’ї тоді казали, що операцію дитині проведуть безкоштовно.



Щоразу під час обстеження родині казали, що стан стабільний, і операції не потрібно. Але коли Ігор «вийшов» з віку, що не дає можливості на безкоштовну операцію – повідомили про необхідність оперативного втручання.



«На жаль, робити операцію треба в ненайкращий для сім'ї час, саме тому я і звертаюсь за допомогою. Ми шукаємо різні варіанти, вивчаємо фонди і робимо все, щоб отримати необхідну суму і відправитись на обстеження та на саму операцію», – говорить Анна Ляшук.



За словами дружини Ігора, ціна на проведення операції у київській клініці «Добробут» становить понад 200 тисяч гривень. За ці гроші йому можуть провести обстеження, зробити операцію і замінити на серці клапан.



Зараз подружжя надіслало запит у Київський інститут серця, де лікування може вартувати трохи менше 200 тисяч гривень. І поки чекають відповіді, оголосили збір коштів серед небайдужих, які мають змогу допомогти: 5, 10, чи 50 гривень: кожна гривня – важлива.



«Я знаю і вірю, що світ не без добрих людей. За будь-яку допомогу, поширення і перекази ми будемо вам вдячні, клянусь, до кінця життя! Я запалила вогник надії , не дайте йому погаснути!», – додала дружина Ігора.



Реквізити :

Карта Приватбанку

4149499111354922

4149439003372475- універсальна

Ляшук Ігор Михайлович





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23-річний молодий чоловік, який мав би саме зараз жити на повну – чекає на складну операцію із заміни клапана на серці. Родина, який проживає у Червонограді звертається за допомогою до усіх небайдужих.Про це сайту «Княжий Град» розповіла дружина Ігора –Вона закінчила Володимир-Волинський педагогічний коледж, і тільки після освідчення дізналася про те, що її коханий має проблеми із серцем ще з самого дитинства – у нього (дослівно – ред.) «природжена вада серця недостатність двостулкового аортального клапана ІІІ стадії. Розширення висхідної аорти та хронічна серцева недостатність».Виявили проблеми із серцем у Ігора ще перед школою: саме під час проходження медогляду перед навчанням. Його сім’ї тоді казали, що операцію дитині проведуть безкоштовно.Щоразу під час обстеження родині казали, що стан стабільний, і операції не потрібно. Але коли Ігор «вийшов» з віку, що не дає можливості на безкоштовну операцію – повідомили про необхідність оперативного втручання.«На жаль, робити операцію треба в ненайкращий для сім'ї час, саме тому я і звертаюсь за допомогою. Ми шукаємо різні варіанти, вивчаємо фонди і робимо все, щоб отримати необхідну суму і відправитись на обстеження та на саму операцію», – говорить Анна Ляшук.За словами дружини Ігора, ціна на проведення операції у київській клініці «Добробут» становить понад 200 тисяч гривень. За ці гроші йому можуть провести обстеження, зробити операцію і замінити на серці клапан.Зараз подружжя надіслало запит у Київський інститут серця, де лікування може вартувати трохи менше 200 тисяч гривень. І поки чекають відповіді, оголосили збір коштів серед небайдужих, які мають змогу допомогти: 5, 10, чи 50 гривень: кожна гривня – важлива.«Я знаю і вірю, що світ не без добрих людей. За будь-яку допомогу, поширення і перекази ми будемо вам вдячні, клянусь, до кінця життя! Я запалила вогник надії , не дайте йому погаснути!», – додала дружина Ігора.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію