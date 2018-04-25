У Луцьку не збираються зменшувати тарифи на тепло





Про це йшлося у середу, 27 листопада, під час сесії Луцькради.



Депутат Павло Данильчук поцікавився, скільки підприємство цьогоріч отримало коштів із міського бюджету на виплату заробітних плат. Директор ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський озвучив, що сума склала 19 мільйонів гривень.



Данильчук також відзначив, що «Луцьктепло» отримує чималі дотації з бюджету і запитав, чи не планує підприємство зниження тарифів. Натомість отримав негативну відповідь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДКП «Луцьктепло» не розглядає варіант зменшення тарифу на теплопостачання.Про це йшлося у середу, 27 листопада, під час сесії Луцькради.Депутатпоцікавився, скільки підприємство цьогоріч отримало коштів із міського бюджету на виплату заробітних плат. Директор ДКП «Луцьктепло»озвучив, що сума склала 19 мільйонів гривень.Данильчук також відзначив, що «Луцьктепло» отримує чималі дотації з бюджету і запитав, чи не планує підприємство зниження тарифів. Натомість отримав негативну відповідь.

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