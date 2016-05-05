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Кабмін встановив гарантовану ціну на газ в опалювальний сезон

Кабмін встановив гарантовану ціну на газ в опалювальний сезон
Кабінет міністрів України ухвалив гарантовану ціну на газ для населення на зимовий період.

Про це повідомив прем’єр України Олексій Гончарук під час брифінгу, - пише ТСН.

"Зима наближається. Ми повинні були переконатися в тому, що українці будуть захищені від можливих коливань цін на газ, які могли б теоретично привести до зростання тарифів. Цього не буде. Цієї зими українець буде захищений від коливання ціни на газ. Відповідне рішення про гарантовану ціну на газ ми на уряді ухвалили. У нас повне взаєморозуміння з "Нафтогазом", - сказав він.

Разом з цим у своєму телеграм-каналі Гончарук написав, що кожен українець від сьогодні, 27 листопада, може підключитись до спеціальної програми "Гарантована ціна на газ".

"Це означає, що ціна на газ у платіжках буде за розрахунком 8 грн/кб.м. на весь опалювальний період. Це рекордно низька ціна для опалювального сезону за останні 2 роки", - написав він.

Гончарук зазначив, що перехід на програму добровільний, а відмовитись від участі в ній також буде можливим.

Раніше Кабінет міністрів скасував рішення попереднього уряду про регулювання граничних цін на опалення й гаряче водопостачання в Україні. Гончарук запевнив, що опалення не подорожчає через скасування обмежень на тарифи.

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Теги: Кабмін, газ
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Коментарі 1
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ще б встановив гарантовану зарплату і пенсію
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