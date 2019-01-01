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Помер ексдепутат Волиньради

Помер ексдепутат Волиньради
Помер депутат Волинської обласної ради VІ скликання Петро Якович Пронь.

Про це йдеться на сайті Волиньради.

Довідково:
Народився Петро Якович 13 липня 1943 року в місті Світловодськ Кіровоградської області. Вищу освіту здобув у 1970 році в Полтавському інженерно-будівельному інституті за спеціальністю інженер-будівельник.

Трудову діяльність розпочав у 1961-му році арматурником, а потім водієм Дніпровського комбінату підприємств промислової індустрії міста Світловодськ Кіровоградської області.

З 1970 по 2005 рік працював у системі Міністерства будівництва України. Пройшов трудовий шлях від майстра до керуючого трестом «Волиньпромбуд» міста Луцьк.

Заслужений будівельник України. У 2010 р. був обраний депутатом Волинської обласної ради. Був членом постійної комісії з питань промисловості, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу, архітектури, будівництва та ЖКГ.

У 2015 р. склав депутатські повноваження.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.

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Теги: Петро Якович Пронь, смерть
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