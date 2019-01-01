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Поблизу Луцька будують по-справжньому затишний комплекс — «Ваш затишок»*

Поблизу Луцька будують по-справжньому затишний комплекс — «Ваш затишок»*
Новий житловий комплекс «Ваш затишок» зводять у передмісті Луцька - в селі Рованці.

Загальна площа таунхауса у ЖК «Ваш Затишок» становить 116,95 м. кв., житлова – 60,73 м. кв. У помешканнях облаштують теплу підлогу, встановлять котел та радіатори опалення.

За проектом планування, кожна оселя матиме простору вітальню з виходом на терасу, кухню, 3 кімнати, 2 санвузли, балкон та власну котельню.

Вартість «квадрата» у таунхаусі — від 11 000 тисяч гривень з першим внеском 30% та відтермінуванням до 18 місяців.

Якщо ж ви не маєте повної суми для оплати - не проблема. Забудовник гарантує індивідуальний підхід до кожного власника майбутнього житла мрії.

Автівкою від ЖК «Ваш затишок» до центру Луцька можна буде дістатися за кілька хвилин. Утім, й пересування громадським транспортом не проблема — до зупинки 5 хвилин.

За деталями телефонуйте: 066 988 75 71.
Поблизу Луцька будують по-справжньому затишний комплекс — «Ваш затишок»*
Поблизу Луцька будують по-справжньому затишний комплекс — «Ваш затишок»*
Поблизу Луцька будують по-справжньому затишний комплекс — «Ваш затишок»*

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Теги: Ваш затишок, таунхаус
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