Волинянина, який з «пістолетом» вимагав гроші у вчителів, відправили на психіатричну експертизу





Нагадаємо, вранці 1 листопада 47-річний



Поліцейські оперативно затримали зловмисника. Виявилося, що він мешкає неподалік ліцею, проблем із законом раніше не мав, неодружений, з вищою освітою, ніде не працює. Свої дії пояснив тим, що таким «оригінальним» способом хотів познайомитися з дівчиною. У його будинку під час обшуку правоохоронці знайшли сувенірну пляшку з-під горілки у вигляді пістолета, якою той погрожував учителям.





Ухвалою суду чоловіка взяли під варту на два місяці. Його підозрюють у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаного з погрозою застосування насильства небезпечного для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу (розбій), тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 187 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.



Згідно з висновком судово-психіатричного експерта від 19 листопада 2019 року, у підозрюваного, адвокатом якого є колишній процесуальний прокурор, виявили «непритаманну його вікові та освіті особистісну інфантильність, елементи паралогічності в мисленні, емоційну парадоксальність, некритичність до власного стану та скоєного». В той же час матір будь-які психічні відхилення у свого сина заперечує.



У зв’язку зі складністю клінічної картини слідчий поліції звернувся до Ковельського міськрайонного суду з проханням помістити заарештованого до психіатричного закладу для проведення стаціонарної психіатричної експертизи з метою вирішення питання про його осудність.



Суд задовольнив дане клопотання, направивши ковельчанина до Львівської обласної державної клінічної психіатричної лікарні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для мешканця Ковеля, який погрожував «зброєю» та вимагав гроші, призначили стаціонарну психіатричну експертизу.Нагадаємо, вранці 1 листопада 47-річний чоловік зайшов до ліцею № 7 і в учительській погрожував освітянам сувенірною пляшкою , яка схожа на пістолет Макарова, вимагаючи у них гроші. Перелякані вчителі переконували, що грошей у них немає. Після цього грабіжник залишив приміщення, а працівники закладу освіти викликали поліцію, - пише Район.Ковель.Поліцейські оперативно затримали зловмисника. Виявилося, що він мешкає неподалік ліцею, проблем із законом раніше не мав, неодружений, з вищою освітою, ніде не працює. Свої дії пояснив тим, що таким «оригінальним» способом хотів познайомитися з дівчиною. У його будинку під час обшуку правоохоронці знайшли сувенірну пляшку з-під горілки у вигляді пістолета, якою той погрожував учителям.Ухвалою суду чоловіка взяли під варту на два місяці. Його підозрюють у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаного з погрозою застосування насильства небезпечного для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу (розбій), тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 187 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.Згідно з висновком судово-психіатричного експерта від 19 листопада 2019 року, у підозрюваного, адвокатом якого є колишній процесуальний прокурор, виявили «непритаманну його вікові та освіті особистісну інфантильність, елементи паралогічності в мисленні, емоційну парадоксальність, некритичність до власного стану та скоєного». В той же час матір будь-які психічні відхилення у свого сина заперечує.У зв’язку зі складністю клінічної картини слідчий поліції звернувся до Ковельського міськрайонного суду з проханням помістити заарештованого до психіатричного закладу для проведення стаціонарної психіатричної експертизи з метою вирішення питання про його осудність.Суд задовольнив дане клопотання, направивши ковельчанина до Львівської обласної державної клінічної психіатричної лікарні.

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