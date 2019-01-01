вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянина, який з «пістолетом» вимагав гроші у вчителів, відправили на психіатричну експертизу

Волинянина, який з «пістолетом» вимагав гроші у вчителів, відправили на психіатричну експертизу
Для мешканця Ковеля, який погрожував «зброєю» та вимагав гроші, призначили стаціонарну психіатричну експертизу.

Нагадаємо, вранці 1 листопада 47-річний чоловік зайшов до ліцею № 7 і в учительській погрожував освітянам сувенірною пляшкою, яка схожа на пістолет Макарова, вимагаючи у них гроші. Перелякані вчителі переконували, що грошей у них немає. Після цього грабіжник залишив приміщення, а працівники закладу освіти викликали поліцію, - пише Район.Ковель.

Поліцейські оперативно затримали зловмисника. Виявилося, що він мешкає неподалік ліцею, проблем із законом раніше не мав, неодружений, з вищою освітою, ніде не працює. Свої дії пояснив тим, що таким «оригінальним» способом хотів познайомитися з дівчиною. У його будинку під час обшуку правоохоронці знайшли сувенірну пляшку з-під горілки у вигляді пістолета, якою той погрожував учителям.


Ухвалою суду чоловіка взяли під варту на два місяці. Його підозрюють у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаного з погрозою застосування насильства небезпечного для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу (розбій), тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 187 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Згідно з висновком судово-психіатричного експерта від 19 листопада 2019 року, у підозрюваного, адвокатом якого є колишній процесуальний прокурор, виявили «непритаманну його вікові та освіті особистісну інфантильність, елементи паралогічності в мисленні, емоційну парадоксальність, некритичність до власного стану та скоєного». В той же час матір будь-які психічні відхилення у свого сина заперечує.

У зв’язку зі складністю клінічної картини слідчий поліції звернувся до Ковельського міськрайонного суду з проханням помістити заарештованого до психіатричного закладу для проведення стаціонарної психіатричної експертизи з метою вирішення питання про його осудність.

Суд задовольнив дане клопотання, направивши ковельчанина до Львівської обласної державної клінічної психіатричної лікарні.
Волинянина, який з «пістолетом» вимагав гроші у вчителів, відправили на психіатричну експертизу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розбій, вчителі, волинянин, еспертиза
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Представили нового очільника прокуратури Волині
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підприємець з Нововолинська незаконно орендував земельну ділянку
Сьогодні, 18:34
Заради порятунку малюка у Луцьку організовують благодійний концерт
Сьогодні, 18:16
Волинянина, який з «пістолетом» вимагав гроші у вчителів, відправили на психіатричну експертизу
Сьогодні, 17:56
Відсьогодні водійські посвідчення можна замовити через електронний кабінет
Сьогодні, 17:45
Помер ексдепутат Волиньради
Сьогодні, 17:31
Схожі новини
Волинянину, який з «пістолетом» вимагав гроші у вчительки, загрожує до 7 років тюрми Волинянину, який з «пістолетом» вимагав гроші у вчительки, загрожує до 7 років тюрми
04 листопад, 15:50
Волинянину, який на автостанції побив поліцейського, «світить» до 5 років тюрми Волинянину, який на автостанції побив поліцейського, «світить» до 5 років тюрми
Сьогодні, 13:20
Волинянин, який лаявся у «культурному» відділі мерії Ковеля, сплатить 68 гривень штрафу Волинянин, який лаявся у «культурному» відділі мерії Ковеля, сплатить 68 гривень штрафу
26 листопад, 16:08
Волинянина у лісі обікрав знайомий Волинянина у лісі обікрав знайомий
26 листопад, 12:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Усі фонтани Луцька передали водоканалу
Сьогодні, 18:50
 0
Підприємець з Нововолинська незаконно орендував земельну ділянку
Сьогодні, 18:34
 0
Заради порятунку малюка у Луцьку організовують благодійний концерт
Сьогодні, 18:16
 0
Волинянина, який з «пістолетом» вимагав гроші у вчителів, відправили на психіатричну експертизу
Сьогодні, 17:56
 0
Відсьогодні водійські посвідчення можна замовити через електронний кабінет
Сьогодні, 17:45
 0
Медіа
відео
1/8