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Заради порятунку малюка у Луцьку організовують благодійний концерт

Заради порятунку малюка у Луцьку організовують благодійний концерт
У Луцьку відбудеться благодійний концерт шоумена Сергія Скулинця заради порятунку життя 9-місячного Артема Січковського з Турійська. В хлопчика – вроджена вада дихальних шляхів, яка має назву синдром П’єра Робена. Дитина не може самостійно дихати, коли спить.

Концерт організовують 27 листопада о 18:00 у Палаці культури міста Луцька, - повідомляє "12 канал".

Зазначають, що матеріальне становище сім’ї – складне. Окрім маленького Артема, виховують ще 5 дітей. Окрім того, у тата Артема – цукровий діабет.

“Я вже раніше робив в Турійську концерт для Артемка, коли йому було 2 місяці! Він вижив і все добре! Мама телефонувала і зі сльозами дякувала! Я казав що коли йому буде рік, то він буле разом зі мною стояти на сцені”, – розповів Сергій Скулинець.

Картка ПриватБанку: 5168757405373046 Січковська Тетяна Миколаївна (мама Артема).

Заради порятунку малюка у Луцьку організовують благодійний концерт
Заради порятунку малюка у Луцьку організовують благодійний концерт

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Теги: Сергій Скулинець, благодійний концерт
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