Заради порятунку малюка у Луцьку організовують благодійний концерт

Сергія Скулинця заради порятунку життя 9-місячного Артема Січковського з Турійська. В хлопчика –



Концерт організовують 27 листопада о 18:00 у Палаці культури міста Луцька, - повідомляє



Зазначають, що матеріальне становище сім’ї – складне. Окрім маленького Артема, виховують ще 5 дітей. Окрім того, у тата Артема – цукровий діабет.



“Я вже раніше робив в Турійську концерт для Артемка, коли йому було 2 місяці! Він вижив і все добре! Мама телефонувала і зі сльозами дякувала! Я казав що коли йому буде рік, то він буле разом зі мною стояти на сцені”, – розповів Сергій Скулинець.



Картка ПриватБанку: 5168757405373046 Січковська Тетяна Миколаївна (мама Артема).





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