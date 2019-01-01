Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 листопада
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у четвер очікується хмарно з проясненнями, невеликий дощ.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с Температура вночі від 1º морозу до 4º тепла, вдень 5-10º тепла.
У Луцьку також хмарно з проясненнями, невеликий дощ.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3º тепла, вдень 7-9º тепла
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с Температура вночі від 1º морозу до 4º тепла, вдень 5-10º тепла.
У Луцьку також хмарно з проясненнями, невеликий дощ.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3º тепла, вдень 7-9º тепла
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Медицина Волині на дуже високому рівні, – представниця Національної служби здоров’я України
Сьогодні, 20:16
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 листопада
Сьогодні, 20:00
У «ПортCity» відкрився перший фірмовий магазин IQOS Space. ФОТО*
Сьогодні, 19:40
У Луцьку «заклали» 100 тисяч на засвічення ялинок в мікрорайонах
Сьогодні, 19:15
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 листопада
Сьогодні, 19:00