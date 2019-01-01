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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 листопада
У Волинській області у четвер очікується хмарно з проясненнями, невеликий дощ.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с Температура вночі від 1º морозу до 4º тепла, вдень 5-10º тепла.

У Луцьку також хмарно з проясненнями, невеликий дощ.

Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3º тепла, вдень 7-9º тепла

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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