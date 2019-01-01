Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 листопада





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Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с Температура вночі від 1º морозу до 4º тепла, вдень 5-10º тепла.



У Луцьку також хмарно з проясненнями, невеликий дощ.



Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3º тепла, вдень 7-9º тепла

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у четвер очікується хмарно з проясненнями, невеликий дощ.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с Температура вночі від 1º морозу до 4º тепла, вдень 5-10º тепла.У Луцьку також хмарно з проясненнями, невеликий дощ.Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3º тепла, вдень 7-9º тепла

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