Для сімей полонених будуть виплачувати грошову допомогу





Таке рішення на засіданні прийняв Кабінет міністрів України, пише Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, - про це пише



“Звільнені з полону незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації, Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території РФ у зв’язку з громадсько або політичною діяльністю, а також родичі тих, хто досі перебуває в полоні зможуть звертатись по грошову допомогу не лише один раз (як передбачено нині), а щороку”, – пише прес-служба МінВОТтаВПО.



Грошову допомогу будуть видавати на відшкодування витрат, які були пов’язані з полоном їх родичів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Родинам бранців Кремля та тим, кого звільнили з полону, будуть виплачувати щорічну грошову допомогу.Таке рішення на засіданні прийняв Кабінет міністрів України, пише Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, - про це пише Gazeta.ua “Звільнені з полону незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації, Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території РФ у зв’язку з громадсько або політичною діяльністю, а також родичі тих, хто досі перебуває в полоні зможуть звертатись по грошову допомогу не лише один раз (як передбачено нині), а щороку”, – пише прес-служба МінВОТтаВПО.Грошову допомогу будуть видавати на відшкодування витрат, які були пов’язані з полоном їх родичів.

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