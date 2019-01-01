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Для сімей полонених будуть виплачувати грошову допомогу

Для сімей полонених будуть виплачувати грошову допомогу
Родинам бранців Кремля та тим, кого звільнили з полону, будуть виплачувати щорічну грошову допомогу.

Таке рішення на засіданні прийняв Кабінет міністрів України, пише Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, - про це пише Gazeta.ua.

“Звільнені з полону незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації, Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території РФ у зв’язку з громадсько або політичною діяльністю, а також родичі тих, хто досі перебуває в полоні зможуть звертатись по грошову допомогу не лише один раз (як передбачено нині), а щороку”, – пише прес-служба МінВОТтаВПО.

Грошову допомогу будуть видавати на відшкодування витрат, які були пов’язані з полоном їх родичів.

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Теги: гроші, допомога, полонені
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