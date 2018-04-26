Волинянка здобула бронзу на міжнародній олімпіаді з астрономії





Вона представляла нашу країну в складі української збірної юних астрономів. Інформує



Збірна України, яка складалася з п’яти учасників, здобула чотири бронзових та одну срібну медалі. Під час олімпіади учні вирішували астрономічні задачі на теоретичному та практичному турах, досліджували небесні світила за допомогою справжнього телескопа.



Нововолинську школярку до відповідальних змагань готували педагог рідного навчального закладу Ірина Юріївна Патіюк та доцент кафедри теоретичної та математичної фізики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидат фізико-математичних наук Павло Шигорін. Заключним підготовчим етапом стали відбірково-тренувальні збори у місті Києві.



Міський голова Віктор Сапожніков запросив Олю, її батьків, наставника та директора цього навчального закладу Сергія Мороза на зустріч у міську раду.



«У нас талановита молодь, за якою майбутнє України. Своєю перемогою Оля прославила рідне місто. Дякую їй за наполегливість у досягненні поставленої мети, батькам – за виховання доньки. Спасибі учителям, котрі вкладають знання у душі вихованців та своєю працею примножують здобутки Нововолинська. Завдяки таким приємним подіям наше місто знане далеко за його межами», – наголосив Віктор Борисович.



Керівник міста вручив Олі, учителю Ірині Патіюк та батькам подяки, квіти й подарунки – грошові винагороди.



Батько призерки Олександр Яриніч щиро подякував учителям, котрі запалили у їхній дитині іскорку до нових знань, зацікавили навчанням, і Оля виправдала сподівання своїх учителів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Десятикласниця Нововолинського ліцею № 1 Ольга Яриніч стала бронзовою призеркою міжнародної олімпіади з астрономії, що проходила в Румунії у місті П’ятра – Нямц.Вона представляла нашу країну в складі української збірної юних астрономів. Інформує Кордон Збірна України, яка складалася з п’яти учасників, здобула чотири бронзових та одну срібну медалі. Під час олімпіади учні вирішували астрономічні задачі на теоретичному та практичному турах, досліджували небесні світила за допомогою справжнього телескопа.Нововолинську школярку до відповідальних змагань готували педагог рідного навчального закладута доцент кафедри теоретичної та математичної фізики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидат фізико-математичних наук. Заключним підготовчим етапом стали відбірково-тренувальні збори у місті Києві.Міський головазапросив Олю, її батьків, наставника та директора цього навчального закладуна зустріч у міську раду.«У нас талановита молодь, за якою майбутнє України. Своєю перемогою Оля прославила рідне місто. Дякую їй за наполегливість у досягненні поставленої мети, батькам – за виховання доньки. Спасибі учителям, котрі вкладають знання у душі вихованців та своєю працею примножують здобутки Нововолинська. Завдяки таким приємним подіям наше місто знане далеко за його межами», – наголосив Віктор Борисович.Керівник міста вручив Олі, учителю Ірині Патіюк та батькам подяки, квіти й подарунки – грошові винагороди.Батько призерки Олександр Яриніч щиро подякував учителям, котрі запалили у їхній дитині іскорку до нових знань, зацікавили навчанням, і Оля виправдала сподівання своїх учителів.

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