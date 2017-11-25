Як провести чорну п'ятницю без шкоди для гаманця





Маємо декілька порад, які допоможуть провести цей день максимально ефективно та без шкоди для здоров’я, гаманця і сімейного спокою,



Чому із “чорною п’ятницею” не все так безхмарно?



▪️ Навіть якщо ви величезний фанат шопінгу, істерія довкола знижок та полювання за вподобаними речима, і вас може змусити почуватися нервово, знічено чи розгублено. Усі хочуть купити найкращі товари за якомога менші гроші, ухопити саме ту модель самого того кольору. Саме тому шопінг у “чорну п’ятницю”, як і під час інших великих розпродажів чи акцій, перетворюється буквально на полювання, а відтак — суцільний стрес.



Наявність речей не є запорукою щастя, а бути модними можна не лише в новій колекції брендового магазину



▪️ Натомість хтось може переживати стрес через неможливість взяти участь у цьому святі знижок — через фінансовий стан, інші актуальні пріоритети абощо. Але навіть у такому випадку не варто засмучуватися чи почуватися неповноцінними. Наявність речей не є запорукою щастя, а бути модними можна не лише в новій колекції брендового магазину. Трохи винахідливості і гардероб можна оновити власноруч або ж за мінімальні гроші.



▪️ Крім психологічних, існують і фізичні загрози від перебування у великому скупченні людей — тобто в торговельному центрі під час знижок. Коли всі поспішають і штовхаються, можна впасти та травмуватися.



▪️ У натовпі, в задусі та “на нервах” може підвищитися тиск — так виникає ризик інфаркту та інсульту. Будь обережні та намагайтеся уникати великих та гучних скупчень людей.



▪️ Найбільші відчайдухи займають черги в магазини вночі або рано-вранці, аби першими потрапити всередину, а це призводить до недосипання.



Велике скупчення людей означає і велике скупчення бактерій та вірусів



▪️ Крім того, велике скупчення людей означає і велике скупчення бактерій та вірусів. По-перше, всі дихають одне на одного, і є великий ризик підхопити якийсь вірус. По-друге, всі копирсаються в коробках та кошиках із речима — торкаючись їх руками. Хто знає, чи всі ці люди мили руки сьогодні. Те саме стосується і примірок речей.



▪️ Поручні ескалаторів також можуть бути осередком бактерій, серед яких, із високою ймовірністю, є патогенні. Тож перш ніж терти очі, ніс чи обіймати дітей після того, як потрималися за поручні, краще помити руки.



▪️ Зрештою, там де є великі скупчення людей з грошима, значно зростає ризик крадіжок. Тому стежте за гаманцями, телефонами, ключами від авто та іншими цінними речами.



▪️ Коли в п’ятницю всі прямують до торговельних центрів, на дорогах неминуче виникають затори, що також підвищує ризик аварійності. Можливо, є сенс поїхати за покупками на метро чи іншому громадському транспорті або ж взагалі надати перевагу онлайн-шопінгу.



На останньому варто зупинитися трохи детальніше, адже він дійсно має переваги, хоча і тут не все так однозначно.



Доставка зазвичай передбачає додаткове пакування, аби під час транспортування річ не пошкодилась, а це — додаткове забруднення довкілля



Безумовно, онлайн-шопінг є менш шкідливим для довкілля, аніж офлайн. Але тип і швидкість доставки, яку обирає покупець, може звести всі переваги нанівець. Логістично складна та тривала доставка, приміром із Китаю, не зробить планету чистішою. Це може бути дійсно виправдано, наприклад, коли замовляєте у локальних виробників. Крім того, доставка зазвичай передбачає додаткове пакування, аби під час транспортування річ не пошкодилась, а це — додаткове забруднення довкілля.



Під час онлайн-шопінгу ви маєте більше часу подумати над вибором, порівняти варіанти не в гучному натовпі інших покупців, не торкаєтесь потенційно брудних речей — словом автоматично відпадають майже всі ризики для здоров’я.



Але є і зворотна сторона — тут дещо більший ризик наробити необдуманих покупок та піддатися на вплив маркетологів. Адже в діджиталі магазини знають про нас доволі багато. І можуть з усіх боків пропонувати нам товари, що відповідають нашим вподобанням, але не були в наших планах. У офлайн-магазинах через натовп можна банально щось не помітити.



Необдумані покупки можуть стати причиною сімейних конфліктів, боргів, і як наслідок ще більшого стресу



Небезпека криється також у тому, що за онлайн-покупки не завжди потрібно платити відразу. Так можна не зуміти об’єктивно оцінити обсяги та загальну вартість покупок і зрештою купити більше, ніж ви можете собі насправді дозволити. Необдумані покупки можуть стати причиною сімейних конфліктів, боргів, і як наслідок ще більшого стресу.



А ще, коли усвідомлення (не)потрібності покупки прийде, частина речей буде повернена виробникам. Повернення покупок, що не підійшли, а воно часто безкоштовне, створює додатковий удар по довкіллю та означає додаткові витрати для бізнесу.



Купувати більше і частіше — ось формула економічного зростання і забруднення середовища. Частка речей із синтетичних тканин на ринку щороку збільшується, разом із розвитком торгівлі за прилавком і за смартфоном.



Як встояти від необдуманих покупок і не перетворити шопінг на суцільний стрес:



Заздалегідь обдумайте список потенційних покупок



▪️ Заздалегідь обдумайте список потенційних покупок. Якщо маєте можливість — заздалегідь перегляньте наявні пропозиції та анонси магазинів щодо знижок, аби власне в день акції не гаяти час на блукання торговельними центрами або стояння в заторах на шляху до різних магазинів.



▪️ Якщо плануєте купувати одяг, особливо, якщо багато — перегляньте свій гардероб, заберіть із нього речі, які не будете носити далі. Але не варто їх ховати на смітнику. Речам у хорошому стані будуть раді в благодійних організаціях або зрештою їх можна продати. Зрештою можна прихопити пакунки зі старими речима з собою до ТРЦ — там можуть бути бокси благодійних організацій або бокси, куди можна здати старі речі, та отримати за це знижку. Якщо ж впевнені, що он та сукня і оте пальто вже віджили своє — можливо, варто спробувати дати їм друге життя. Кравець або власні руки — вам допоможуть.



▪️ Купуйте речі, вироблені в Україні. Так ви підтримуєте платників податків, сприяєте нашому економічному розвитку, і менше згубно впливаєте на довкілля, адже витрати та забруднення від логістики менші.



Можете купувати не речі, а досвід



▪️ Ви можете купувати не речі, а досвід. Саме новий досвід: подорожі, навчальні курси, книжки, в тому числі електронні, квитки на концерти — роблять наc щасливими на тривалий час. На відміну від суто матеріальних речей. Досвід не створює сміття і не має карбонового сліду, та не порушує нічиїх прав. Утилізувати досвід, на відміну від 100 500 дешевих футболок, не потрібно.



▪️ Будьте чемними та не створюйте проблем іншим. Нехай шопінг буде приємним для всіх.



▪️ Бізнес має знайти баланс між прагненням заробити якомога більше грошей і безпекою своїх співробітників і клієнтів. Адміністрація торговельних центрів та супермаркетів також має подбати про безпеку своїх відвідувачів — гарантувати доступ до аварійних виходів, мінімізувати ризики утворення черг та великих скупчень людей там, де це можливо.



“Чорна п’ятниця” дійсно хороша нагода придбати щось, про що ви давно мріяли, але не доходили руки або завжди було шкода грошей. Це також можливість купити речі не по сезону, а відтак, ще дешевше, чи підготуватися до новорічних свят та придбати подарунки, не витративши при цьому всі гроші світу. Гарної “чорної п’ятниці” та корисних покупок. Бережіть себе та природу.





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Саме тому шопінг у “чорну п’ятницю”, як і під час інших великих розпродажів чи акцій, перетворюється буквально на полювання, а відтак — суцільний стрес.Наявність речей не є запорукою щастя, а бути модними можна не лише в новій колекції брендового магазину▪️ Натомість хтось може переживати стрес через неможливість взяти участь у цьому святі знижок — через фінансовий стан, інші актуальні пріоритети абощо. Але навіть у такому випадку не варто засмучуватися чи почуватися неповноцінними. Наявність речей не є запорукою щастя, а бути модними можна не лише в новій колекції брендового магазину. Трохи винахідливості і гардероб можна оновити власноруч або ж за мінімальні гроші.▪️ Крім психологічних, існують і фізичні загрози від перебування у великому скупченні людей — тобто в торговельному центрі під час знижок. Коли всі поспішають і штовхаються, можна впасти та травмуватися.▪️ У натовпі, в задусі та “на нервах” може підвищитися тиск — так виникає ризик інфаркту та інсульту. Будь обережні та намагайтеся уникати великих та гучних скупчень людей.▪️ Найбільші відчайдухи займають черги в магазини вночі або рано-вранці, аби першими потрапити всередину, а це призводить до недосипання.Велике скупчення людей означає і велике скупчення бактерій та вірусів▪️ Крім того, велике скупчення людей означає і велике скупчення бактерій та вірусів. По-перше, всі дихають одне на одного, і є великий ризик підхопити якийсь вірус. По-друге, всі копирсаються в коробках та кошиках із речима — торкаючись їх руками. Хто знає, чи всі ці люди мили руки сьогодні. Те саме стосується і примірок речей.▪️ Поручні ескалаторів також можуть бути осередком бактерій, серед яких, із високою ймовірністю, є патогенні. Тож перш ніж терти очі, ніс чи обіймати дітей після того, як потрималися за поручні, краще помити руки.▪️ Зрештою, там де є великі скупчення людей з грошима, значно зростає ризик крадіжок. Тому стежте за гаманцями, телефонами, ключами від авто та іншими цінними речами.▪️ Коли в п’ятницю всі прямують до торговельних центрів, на дорогах неминуче виникають затори, що також підвищує ризик аварійності. Можливо, є сенс поїхати за покупками на метро чи іншому громадському транспорті або ж взагалі надати перевагу онлайн-шопінгу.На останньому варто зупинитися трохи детальніше, адже він дійсно має переваги, хоча і тут не все так однозначно.Доставка зазвичай передбачає додаткове пакування, аби під час транспортування річ не пошкодилась, а це — додаткове забруднення довкілляБезумовно, онлайн-шопінг є менш шкідливим для довкілля, аніж офлайн. Але тип і швидкість доставки, яку обирає покупець, може звести всі переваги нанівець. Логістично складна та тривала доставка, приміром із Китаю, не зробить планету чистішою. Це може бути дійсно виправдано, наприклад, коли замовляєте у локальних виробників. Крім того, доставка зазвичай передбачає додаткове пакування, аби під час транспортування річ не пошкодилась, а це — додаткове забруднення довкілля.Під час онлайн-шопінгу ви маєте більше часу подумати над вибором, порівняти варіанти не в гучному натовпі інших покупців, не торкаєтесь потенційно брудних речей — словом автоматично відпадають майже всі ризики для здоров’я.Але є і зворотна сторона — тут дещо більший ризик наробити необдуманих покупок та піддатися на вплив маркетологів. Адже в діджиталі магазини знають про нас доволі багато. І можуть з усіх боків пропонувати нам товари, що відповідають нашим вподобанням, але не були в наших планах. У офлайн-магазинах через натовп можна банально щось не помітити.Необдумані покупки можуть стати причиною сімейних конфліктів, боргів, і як наслідок ще більшого стресуНебезпека криється також у тому, що за онлайн-покупки не завжди потрібно платити відразу. Так можна не зуміти об’єктивно оцінити обсяги та загальну вартість покупок і зрештою купити більше, ніж ви можете собі насправді дозволити. Необдумані покупки можуть стати причиною сімейних конфліктів, боргів, і як наслідок ще більшого стресу.А ще, коли усвідомлення (не)потрібності покупки прийде, частина речей буде повернена виробникам. Повернення покупок, що не підійшли, а воно часто безкоштовне, створює додатковий удар по довкіллю та означає додаткові витрати для бізнесу.Купувати більше і частіше — ось формула економічного зростання і забруднення середовища. Частка речей із синтетичних тканин на ринку щороку збільшується, разом із розвитком торгівлі за прилавком і за смартфоном.Як встояти від необдуманих покупок і не перетворити шопінг на суцільний стрес:Заздалегідь обдумайте список потенційних покупок▪️ Заздалегідь обдумайте список потенційних покупок. Якщо маєте можливість — заздалегідь перегляньте наявні пропозиції та анонси магазинів щодо знижок, аби власне в день акції не гаяти час на блукання торговельними центрами або стояння в заторах на шляху до різних магазинів.▪️ Якщо плануєте купувати одяг, особливо, якщо багато — перегляньте свій гардероб, заберіть із нього речі, які не будете носити далі. Але не варто їх ховати на смітнику. Речам у хорошому стані будуть раді в благодійних організаціях або зрештою їх можна продати. Зрештою можна прихопити пакунки зі старими речима з собою до ТРЦ — там можуть бути бокси благодійних організацій або бокси, куди можна здати старі речі, та отримати за це знижку. Якщо ж впевнені, що он та сукня і оте пальто вже віджили своє — можливо, варто спробувати дати їм друге життя. Кравець або власні руки — вам допоможуть.▪️ Купуйте речі, вироблені в Україні. Так ви підтримуєте платників податків, сприяєте нашому економічному розвитку, і менше згубно впливаєте на довкілля, адже витрати та забруднення від логістики менші.Можете купувати не речі, а досвід▪️ Ви можете купувати не речі, а досвід. Саме новий досвід: подорожі, навчальні курси, книжки, в тому числі електронні, квитки на концерти — роблять наc щасливими на тривалий час. На відміну від суто матеріальних речей. Досвід не створює сміття і не має карбонового сліду, та не порушує нічиїх прав. Утилізувати досвід, на відміну від 100 500 дешевих футболок, не потрібно.▪️ Будьте чемними та не створюйте проблем іншим. Нехай шопінг буде приємним для всіх.▪️ Бізнес має знайти баланс між прагненням заробити якомога більше грошей і безпекою своїх співробітників і клієнтів. Адміністрація торговельних центрів та супермаркетів також має подбати про безпеку своїх відвідувачів — гарантувати доступ до аварійних виходів, мінімізувати ризики утворення черг та великих скупчень людей там, де це можливо.“Чорна п’ятниця” дійсно хороша нагода придбати щось, про що ви давно мріяли, але не доходили руки або завжди було шкода грошей. Це також можливість купити речі не по сезону, а відтак, ще дешевше, чи підготуватися до новорічних свят та придбати подарунки, не витративши при цьому всі гроші світу. Гарної “чорної п’ятниці” та корисних покупок. Бережіть себе та природу.

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