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На засіданні Басейнової ради річок Західного Бугу обговорять обміління Світязя

На засіданні Басейнової ради річок Західного Бугу обговорять обміління Світязя
У Львові відбудеться засідання Басейнової ради річок Західного Бугу, де обговорять проблему обміління Шацьких озер.

Про це йдеться на сторінці Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну у фейсбуці.

4 грудня відбудеться засідання Басейнової ради річок Західного Бугу та Сяну. Під час якого планується обговорити наступні питання:

- проблема переформування берегів та захаращення русла Західного Бугу на прикордонній ділянці з Республікою Польща.

- впровадження нової системи моніторингу вод суббасейнів річок Західного Бугу та Сяну

- проблеми зміни водності Шацьких озер

- Західний Буг без пластику та інші.

До участі у заході запрошуються представники громадських організацій та органів влади і місцевого самоврядування, експерти, вчені та фахівці водогосподарсько-екологічного напрямку, представники засобів масової інформації.

Час та місце проведення засідання: 4 грудня, 11.00 год., м. Львів, вул. Родини Крушельницьких, 14

Контактні особи:

– Крута Наталія Сергіївна, (0322) 75 10 28; 0673720554

– Андрухів Тетяна Романівна, (0322) 75 10 28; 0676886002; [email protected]

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Теги: світязь, озеро, екологія
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