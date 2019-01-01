На засіданні Басейнової ради річок Західного Бугу обговорять обміління Світязя





Про це йдеться на сторінці Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну у



4 грудня відбудеться засідання Басейнової ради річок Західного Бугу та Сяну. Під час якого планується обговорити наступні питання:



- проблема переформування берегів та захаращення русла Західного Бугу на прикордонній ділянці з Республікою Польща.



- впровадження нової системи моніторингу вод суббасейнів річок Західного Бугу та Сяну



- проблеми зміни водності Шацьких озер



- Західний Буг без пластику та інші.



До участі у заході запрошуються представники громадських організацій та органів влади і місцевого самоврядування, експерти, вчені та фахівці водогосподарсько-екологічного напрямку, представники засобів масової інформації.



Час та місце проведення засідання: 4 грудня, 11.00 год., м. Львів, вул. Родини Крушельницьких, 14



Контактні особи:



– Крута Наталія Сергіївна, (0322) 75 10 28; 0673720554



– Андрухів Тетяна Романівна, (0322) 75 10 28; 0676886002;

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові відбудеться засідання Басейнової ради річок Західного Бугу, де обговорять проблему обміління Шацьких озер.Про це йдеться на сторінці Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну у фейсбуці. 4 грудня відбудеться засідання Басейнової ради річок Західного Бугу та Сяну. Під час якого планується обговорити наступні питання:- проблема переформування берегів та захаращення русла Західного Бугу на прикордонній ділянці з Республікою Польща.- впровадження нової системи моніторингу вод суббасейнів річок Західного Бугу та Сяну- проблеми зміни водності Шацьких озер- Західний Буг без пластику та інші.До участі у заході запрошуються представники громадських організацій та органів влади і місцевого самоврядування, експерти, вчені та фахівці водогосподарсько-екологічного напрямку, представники засобів масової інформації.Час та місце проведення засідання: 4 грудня, 11.00 год., м. Львів, вул. Родини Крушельницьких, 14Контактні особи:– Крута Наталія Сергіївна, (0322) 75 10 28; 0673720554– Андрухів Тетяна Романівна, (0322) 75 10 28; 0676886002; [email protected]

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