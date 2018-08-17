Магнітні бурі: календар метеоударів у грудні





Про це свідчать дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, пише



Календар магнітних бур на грудень 2019



Так, 3 грудня вчені прогнозують магнітну бурю середнього ступеня, 26 і 29 грудня очікуються сильні магнітні бурі, а ось 28 грудня відбудуться слабкі коливання магнітного поля.



Вплив магнітних бур на людину



Найбільш виразно на собі відчувають навіть незначні сплески сонячної активності люди, залежні від перепадів космічної погоди.



Однак, навіть цілком здорова людина з сильним імунітетом у дні магнітних бур може відчути головні болі, втому, нездужання. Крім того, іноді виникають поведінкові порушення аж до безпричинного погіршення настрою, апатії та прояву агресії.



У деяких людей під час магнітних бур порушується робота серцево-судинної системи, загострюються хронічні захворювання, підвищуються артеріальний тиск і рівень адреналіну в крові, а також з’являються неспокій і страхи. Також вони можуть відчувати болі у суглобах і погіршення гостроти зору.



Магнітні бурі – як уберегтися



Щоб уникнути або хоча б мінімізувати негативний вплив на організм коливань магнітного поля, медики рекомендують максимально знизити фізичне навантаження, ризик виникнення стресових ситуацій, збільшити час відпочинку, а також правильно харчуватися і пити більше води.



Сприйнятливим до перепадів людям потрібно завжди тримати під рукою необхідні медикаменти, відмовитися в ці дні від куріння, вживання алкоголю, енергетиків, кави або міцного чаю.



Небажаними в період магнітних бур будуть надмірні тренування в спортивних залах, а також тривале водіння автомобіля і перебування в місцях скупчення людей.



У разі погіршення самопочуття і неможливості з цим впоратися, краще не зволікати та звернутися по допомогу до кваліфікованого фахівця.



Медики радять намагатися зберігати гарний позитивний настрій, перебувати в колі близьких людей, спілкування з якими виключить ризик виникнення будь-яких конфліктних ситуацій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більшу частину грудня геомагнітна обстановка буде спокійною. Протягом місяця очікуються всього чотири магнітні бурі різного ступеня інтенсивності.Про це свідчать дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, пише УНІАН Так, 3 грудня вчені прогнозують магнітну бурю середнього ступеня, 26 і 29 грудня очікуються сильні магнітні бурі, а ось 28 грудня відбудуться слабкі коливання магнітного поля.Найбільш виразно на собі відчувають навіть незначні сплески сонячної активності люди, залежні від перепадів космічної погоди.Однак, навіть цілком здорова людина з сильним імунітетом у дні магнітних бур може відчути головні болі, втому, нездужання. Крім того, іноді виникають поведінкові порушення аж до безпричинного погіршення настрою, апатії та прояву агресії.У деяких людей під час магнітних бур порушується робота серцево-судинної системи, загострюються хронічні захворювання, підвищуються артеріальний тиск і рівень адреналіну в крові, а також з’являються неспокій і страхи. Також вони можуть відчувати болі у суглобах і погіршення гостроти зору.Щоб уникнути або хоча б мінімізувати негативний вплив на організм коливань магнітного поля, медики рекомендують максимально знизити фізичне навантаження, ризик виникнення стресових ситуацій, збільшити час відпочинку, а також правильно харчуватися і пити більше води.Сприйнятливим до перепадів людям потрібно завжди тримати під рукою необхідні медикаменти, відмовитися в ці дні від куріння, вживання алкоголю, енергетиків, кави або міцного чаю.Небажаними в період магнітних бур будуть надмірні тренування в спортивних залах, а також тривале водіння автомобіля і перебування в місцях скупчення людей.У разі погіршення самопочуття і неможливості з цим впоратися, краще не зволікати та звернутися по допомогу до кваліфікованого фахівця.Медики радять намагатися зберігати гарний позитивний настрій, перебувати в колі близьких людей, спілкування з якими виключить ризик виникнення будь-яких конфліктних ситуацій.

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