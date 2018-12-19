Для головної ялинки країни привезуть 400 сосен





Про це кореспонденту



"Було замовлення на 400 сосен різних розмірів: від 1 до 4 метрів. У четвер-п’ятницю сосни планується відправити до Києва", - розповіли на підприємстві.



Цього року тематика святкового оформлення Софійської площі, де встановлять новорічну ялинку, буде присвячена казці "Лускунчик".

Також повідомлялося, що монтаж головної новорічної ялинки в Києві розпочнеться 5 грудня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для монтажу головної новорічної ялинки, яка розташовуватиметься на Софійській площі у Києві, привезуть 400 сосен.Про це кореспонденту УНН повідомили у ДП "Радомишльське лісомисливське господарство"."Було замовлення на 400 сосен різних розмірів: від 1 до 4 метрів. У четвер-п’ятницю сосни планується відправити до Києва", - розповіли на підприємстві.Цього року тематика святкового оформлення Софійської площі, де встановлять новорічну ялинку, буде присвячена казці "Лускунчик".Також повідомлялося, що монтаж головної новорічної ялинки в Києві розпочнеться 5 грудня. Нагадаємо , на День Святого Миколая у Києві засвітяться всі новорічні ялинки.

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