Для головної ялинки країни привезуть 400 сосен
Сьогодні, 04:26
Для монтажу головної новорічної ялинки, яка розташовуватиметься на Софійській площі у Києві, привезуть 400 сосен.
Про це кореспонденту УНН повідомили у ДП "Радомишльське лісомисливське господарство".
"Було замовлення на 400 сосен різних розмірів: від 1 до 4 метрів. У четвер-п’ятницю сосни планується відправити до Києва", - розповіли на підприємстві.
Цього року тематика святкового оформлення Софійської площі, де встановлять новорічну ялинку, буде присвячена казці "Лускунчик".
Також повідомлялося, що монтаж головної новорічної ялинки в Києві розпочнеться 5 грудня.
Нагадаємо, на День Святого Миколая у Києві засвітяться всі новорічні ялинки.
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Про це кореспонденту УНН повідомили у ДП "Радомишльське лісомисливське господарство".
"Було замовлення на 400 сосен різних розмірів: від 1 до 4 метрів. У четвер-п’ятницю сосни планується відправити до Києва", - розповіли на підприємстві.
Цього року тематика святкового оформлення Софійської площі, де встановлять новорічну ялинку, буде присвячена казці "Лускунчик".
Також повідомлялося, що монтаж головної новорічної ялинки в Києві розпочнеться 5 грудня.
Нагадаємо, на День Святого Миколая у Києві засвітяться всі новорічні ялинки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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