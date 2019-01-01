Через землетрус в Албанії загинуло 32 людини
Сьогодні, 05:14
В Албанії оголосили надзвичайний стан у країні після потужного землетрусу. За останніми даними, число загиблих в результаті землетрусу збільшилася до 32 людей, ще 658 осіб отримали поранення.
Про це повідомляють Українські новини посилаючись на Albanian Daily News.
Зокрема, уряд Албанії оголосив надзвичайний стан в Тирані і Дураццо. Захід триватиме протягом 30 днів.
Тим часом, сегодгя в Албанії стався землетрус потужністю 5,3 бала.
"Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 10 км і розташовувався на відстані 42 кілометрів від Тирани, що в Албанії. Населення міста становить 375 тис. осіб", - йдеться в повідомленні Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.
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Про це повідомляють Українські новини посилаючись на Albanian Daily News.
Зокрема, уряд Албанії оголосив надзвичайний стан в Тирані і Дураццо. Захід триватиме протягом 30 днів.
Тим часом, сегодгя в Албанії стався землетрус потужністю 5,3 бала.
"Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 10 км і розташовувався на відстані 42 кілометрів від Тирани, що в Албанії. Населення міста становить 375 тис. осіб", - йдеться в повідомленні Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.
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