Через землетрус в Албанії загинуло 32 людини





Про це повідомляють



Зокрема, уряд Албанії оголосив надзвичайний стан в Тирані і Дураццо. Захід триватиме протягом 30 днів.



Тим часом, сегодгя в Албанії стався землетрус потужністю 5,3 бала.



"Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 10 км і розташовувався на відстані 42 кілометрів від Тирани, що в Албанії. Населення міста становить 375 тис. осіб", - йдеться в повідомленні Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Албанії оголосили надзвичайний стан у країні після потужного землетрусу. За останніми даними, число загиблих в результаті землетрусу збільшилася до 32 людей, ще 658 осіб отримали поранення.Про це повідомляють Українські новини посилаючись на Albanian Daily News.Зокрема, уряд Албанії оголосив надзвичайний стан в Тирані і Дураццо. Захід триватиме протягом 30 днів.Тим часом, сегодгя в Албанії стався землетрус потужністю 5,3 бала."Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 10 км і розташовувався на відстані 42 кілометрів від Тирани, що в Албанії. Населення міста становить 375 тис. осіб", - йдеться в повідомленні Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.

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