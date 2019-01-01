Відсьогодні розпочинається Різдвяний піст: що категорично не можна робити та їсти
Сьогодні, 10:03
Різдвяний піст в 2019 році починається 28 листопада. Триває він 40 днів, тому називається ще Чотиридесятницею. Це останній піст у цьому році.
Про це пише УНІАН.
Різдвяний піст: що не можна робити
Під час Різдвяного посту не можна злитися, лукавити, злитися, сваритися, засуджувати кого-небудь, займатися наклепами. Також у період з 28 листопада по 6 січня не можна грати весілля - заборонено вінчання, однак хрещення дітей проводиться незалежно від посту. Під забороною у Різдвяний піст і заняття сексом.
Різдвяний піст не такий строгий, як Великий Успенський. Традиційно під забороною молочні продукти, яйця і м'ясо, в окремі дні дозволяється вино і риба.
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Про це пише УНІАН.
Різдвяний піст: що не можна робити
Під час Різдвяного посту не можна злитися, лукавити, злитися, сваритися, засуджувати кого-небудь, займатися наклепами. Також у період з 28 листопада по 6 січня не можна грати весілля - заборонено вінчання, однак хрещення дітей проводиться незалежно від посту. Під забороною у Різдвяний піст і заняття сексом.
Різдвяний піст не такий строгий, як Великий Успенський. Традиційно під забороною молочні продукти, яйця і м'ясо, в окремі дні дозволяється вино і риба.
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Коментарі 1
,,Головне у піст не їсти один одного,, Блаженнійший митрополит Володимир.
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