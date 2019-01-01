Відсьогодні розпочинається Різдвяний піст: що категорично не можна робити та їсти





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Різдвяний піст: що не можна робити



Під час Різдвяного посту не можна злитися, лукавити, злитися, сваритися, засуджувати кого-небудь, займатися наклепами. Також у період з 28 листопада по 6 січня не можна грати весілля - заборонено вінчання, однак хрещення дітей проводиться незалежно від посту. Під забороною у Різдвяний піст і заняття сексом.



Різдвяний піст не такий строгий, як Великий Успенський. Традиційно під забороною молочні продукти, яйця і м'ясо, в окремі дні дозволяється вино і риба.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Різдвяний піст в 2019 році починається 28 листопада. Триває він 40 днів, тому називається ще Чотиридесятницею. Це останній піст у цьому році.Про це пише УНІАН Під час Різдвяного посту не можна злитися, лукавити, злитися, сваритися, засуджувати кого-небудь, займатися наклепами. Також у період з 28 листопада по 6 січня не можна грати весілля - заборонено вінчання, однак хрещення дітей проводиться незалежно від посту. Під забороною у Різдвяний піст і заняття сексом.Різдвяний піст не такий строгий, як Великий Успенський. Традиційно під забороною молочні продукти, яйця і м'ясо, в окремі дні дозволяється вино і риба.

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