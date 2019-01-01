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Відсьогодні розпочинається Різдвяний піст: що категорично не можна робити та їсти

Відсьогодні розпочинається Різдвяний піст: що категорично не можна робити та їсти
Різдвяний піст в 2019 році починається 28 листопада. Триває він 40 днів, тому називається ще Чотиридесятницею. Це останній піст у цьому році.

Про це пише УНІАН.

Різдвяний піст: що не можна робити

Під час Різдвяного посту не можна злитися, лукавити, злитися, сваритися, засуджувати кого-небудь, займатися наклепами. Також у період з 28 листопада по 6 січня не можна грати весілля - заборонено вінчання, однак хрещення дітей проводиться незалежно від посту. Під забороною у Різдвяний піст і заняття сексом.

Різдвяний піст не такий строгий, як Великий Успенський. Традиційно під забороною молочні продукти, яйця і м'ясо, в окремі дні дозволяється вино і риба.


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Теги: Різдвяний піст, свято
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Коментарі 1
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,,Головне у піст не їсти один одного,, Блаженнійший митрополит Володимир.
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