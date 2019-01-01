На Рівненщині водій легкокика в’їхав у кафе

У селищі Квасилів Рівненського району водій легковика в’їхав у кафе.Автопригода сталася учора, 27 листопада, близько 19:40 години, - пише ГУНП у Рівненській області.Поліцейські встановили, що 31-річний житель міста Дубровиця, водій автомобіля Volvo, рухаючись вулицею 1-го Травня на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та в’їхав у будівлю кафе.Внаслідок ДТП травмувався керманич, який у салоні авто перебував сам. Його доставили до лікарні, де медики попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.Чоловіка госпіталізували у нейрохірургічне відділення.За зовнішніми ознаками кермувальник був тверезий, однак в нього відібрали зразки крові на предмет визначення сп’яніння.За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).