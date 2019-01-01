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На Рівненщині водій легкокика в’їхав у кафе

На Рівненщині водій легкокика в’їхав у кафе
У селищі Квасилів Рівненського району водій легковика в’їхав у кафе.

Автопригода сталася учора, 27 листопада, близько 19:40 години, - пише ГУНП у Рівненській області.

Поліцейські встановили, що 31-річний житель міста Дубровиця, водій автомобіля Volvo, рухаючись вулицею 1-го Травня на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та в’їхав у будівлю кафе.

Внаслідок ДТП травмувався керманич, який у салоні авто перебував сам. Його доставили до лікарні, де медики попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Чоловіка госпіталізували у нейрохірургічне відділення.

За зовнішніми ознаками кермувальник був тверезий, однак в нього відібрали зразки крові на предмет визначення сп’яніння.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).


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Теги: аварія, Рівненщина, кафе
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