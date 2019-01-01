На Рівненщині водій легкокика в’їхав у кафе
Сьогодні, 10:27
У селищі Квасилів Рівненського району водій легковика в’їхав у кафе.
Автопригода сталася учора, 27 листопада, близько 19:40 години, - пише ГУНП у Рівненській області.
Поліцейські встановили, що 31-річний житель міста Дубровиця, водій автомобіля Volvo, рухаючись вулицею 1-го Травня на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та в’їхав у будівлю кафе.
Внаслідок ДТП травмувався керманич, який у салоні авто перебував сам. Його доставили до лікарні, де медики попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.
Чоловіка госпіталізували у нейрохірургічне відділення.
За зовнішніми ознаками кермувальник був тверезий, однак в нього відібрали зразки крові на предмет визначення сп’яніння.
За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).
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Автопригода сталася учора, 27 листопада, близько 19:40 години, - пише ГУНП у Рівненській області.
Поліцейські встановили, що 31-річний житель міста Дубровиця, водій автомобіля Volvo, рухаючись вулицею 1-го Травня на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та в’їхав у будівлю кафе.
Внаслідок ДТП травмувався керманич, який у салоні авто перебував сам. Його доставили до лікарні, де медики попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.
Чоловіка госпіталізували у нейрохірургічне відділення.
За зовнішніми ознаками кермувальник був тверезий, однак в нього відібрали зразки крові на предмет визначення сп’яніння.
За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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