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Туман та дощі: українців попереджають про суттєве погіршення погодних умов

Туман та дощі: українців попереджають про суттєве погіршення погодних умов
Українців попереджають про погіршення погодних умов.

Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.

За прогнозами УкрГідрометцентру, 28 листопада на більшій частині території країни вночі та вранці туман, видимість 200-500 м;

Окрім того, вдень 28 листопада та вночі 29 листопада на Закарпатті значний дощ, в горах з мокрим снігом (I рівень небезпечності, жовтий).

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Теги: попередження, Україна, погодні умови
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