Туман та дощі: українців попереджають про суттєве погіршення погодних умов
Сьогодні, 10:50
Українців попереджають про погіршення погодних умов.
Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.
За прогнозами УкрГідрометцентру, 28 листопада на більшій частині території країни вночі та вранці туман, видимість 200-500 м;
Окрім того, вдень 28 листопада та вночі 29 листопада на Закарпатті значний дощ, в горах з мокрим снігом (I рівень небезпечності, жовтий).
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Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.
За прогнозами УкрГідрометцентру, 28 листопада на більшій частині території країни вночі та вранці туман, видимість 200-500 м;
Окрім того, вдень 28 листопада та вночі 29 листопада на Закарпатті значний дощ, в горах з мокрим снігом (I рівень небезпечності, жовтий).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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