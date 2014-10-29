Туман та дощі: українців попереджають про суттєве погіршення погодних умов





Про це повідомляє

За прогнозами УкрГідрометцентру, 28 листопада на більшій частині території країни вночі та вранці туман, видимість 200-500 м;



Окрім того, вдень 28 листопада та вночі 29 листопада на Закарпатті значний дощ, в горах з мокрим снігом (I рівень небезпечності, жовтий).

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За прогнозами УкрГідрометцентру, 28 листопада на більшій частині території країни вночі та вранці туман, видимість 200-500 м;Окрім того, вдень 28 листопада та вночі 29 листопада на Закарпатті значний дощ, в горах з мокрим снігом (I рівень небезпечності, жовтий).

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