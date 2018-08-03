Маленькому хлопчику з Волині, який не чує на два вушка, потрібна допомога
Сьогодні, 10:40
На слуховий апарат для півторарічного Матвійка Барчука з Нововолинська, який не чує на два вушка, необхідно майже 27 тисяч гривень.
Родина потребує фінансової допомоги, - пише Буг.
Мама хлопчика розповіла, що сину поставили діагноз двобічна сенсороневральна глухота. В Київській лікарні дитині проведуть дороговартісну операцію за державний рахунок. Однак спочатку потрібно якнайшвидше встановити слуховий апарат та пройти сурдопедагогічну реабілітацію.
Вартість слухового апарату – 26 950 гривень, самостійно придбати його сім’ї не під силу, а зараз це поки що єдиний шанс, який може подарувати Матвійкові слух.
Батьки дуже хочуть, щоб їхній синочок почав чути і розвиватися, як і його однолітки. Тому вони звертаються по допомогу до небайдужих та будуть вдячні за кожну гривню.
Усі, хто має змогу фінансово допомогти родині, можуть переказати кошти на карту ОщадБанку:
5167 4900 7826 4752 – Барчук Ганна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Родина потребує фінансової допомоги, - пише Буг.
Мама хлопчика розповіла, що сину поставили діагноз двобічна сенсороневральна глухота. В Київській лікарні дитині проведуть дороговартісну операцію за державний рахунок. Однак спочатку потрібно якнайшвидше встановити слуховий апарат та пройти сурдопедагогічну реабілітацію.
Вартість слухового апарату – 26 950 гривень, самостійно придбати його сім’ї не під силу, а зараз це поки що єдиний шанс, який може подарувати Матвійкові слух.
Батьки дуже хочуть, щоб їхній синочок почав чути і розвиватися, як і його однолітки. Тому вони звертаються по допомогу до небайдужих та будуть вдячні за кожну гривню.
Усі, хто має змогу фінансово допомогти родині, можуть переказати кошти на карту ОщадБанку:
5167 4900 7826 4752 – Барчук Ганна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Маленькому хлопчику з Волині, який не чує на два вушка, потрібна допомога
Сьогодні, 10:40
На Рівненщині водій легкокика в’їхав у кафе
Сьогодні, 10:27