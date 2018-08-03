Маленькому хлопчику з Волині, який не чує на два вушка, потрібна допомога





Родина потребує фінансової допомоги, - пише



Мама хлопчика розповіла, що сину поставили діагноз двобічна сенсороневральна глухота. В Київській лікарні дитині проведуть дороговартісну операцію за державний рахунок. Однак спочатку потрібно якнайшвидше встановити слуховий апарат та пройти сурдопедагогічну реабілітацію.



Вартість слухового апарату – 26 950 гривень, самостійно придбати його сім’ї не під силу, а зараз це поки що єдиний шанс, який може подарувати Матвійкові слух.



Батьки дуже хочуть, щоб їхній синочок почав чути і розвиватися, як і його однолітки. Тому вони звертаються по допомогу до небайдужих та будуть вдячні за кожну гривню.



Усі, хто має змогу фінансово допомогти родині, можуть переказати кошти на карту ОщадБанку:



5167 4900 7826 4752 – Барчук Ганна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На слуховий апарат для півторарічного Матвійка Барчука з Нововолинська, який не чує на два вушка, необхідно майже 27 тисяч гривень.Родина потребує фінансової допомоги, - пише Буг Мама хлопчика розповіла, що сину поставили діагноз двобічна сенсороневральна глухота. В Київській лікарні дитині проведуть дороговартісну операцію за державний рахунок. Однак спочатку потрібно якнайшвидше встановити слуховий апарат та пройти сурдопедагогічну реабілітацію.Вартість слухового апарату – 26 950 гривень, самостійно придбати його сім’ї не під силу, а зараз це поки що єдиний шанс, який може подарувати Матвійкові слух.Батьки дуже хочуть, щоб їхній синочок почав чути і розвиватися, як і його однолітки. Тому вони звертаються по допомогу до небайдужих та будуть вдячні за кожну гривню.

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