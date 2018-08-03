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Маленькому хлопчику з Волині, який не чує на два вушка, потрібна допомога

Маленькому хлопчику з Волині, який не чує на два вушка, потрібна допомога
На слуховий апарат для півторарічного Матвійка Барчука з Нововолинська, який не чує на два вушка, необхідно майже 27 тисяч гривень.

Родина потребує фінансової допомоги, - пише Буг.

Мама хлопчика розповіла, що сину поставили діагноз двобічна сенсороневральна глухота. В Київській лікарні дитині проведуть дороговартісну операцію за державний рахунок. Однак спочатку потрібно якнайшвидше встановити слуховий апарат та пройти сурдопедагогічну реабілітацію.

Вартість слухового апарату – 26 950 гривень, самостійно придбати його сім’ї не під силу, а зараз це поки що єдиний шанс, який може подарувати Матвійкові слух.

Батьки дуже хочуть, щоб їхній синочок почав чути і розвиватися, як і його однолітки. Тому вони звертаються по допомогу до небайдужих та будуть вдячні за кожну гривню.

Усі, хто має змогу фінансово допомогти родині, можуть переказати кошти на карту ОщадБанку:

5167 4900 7826 4752 – Барчук Ганна.
Маленькому хлопчику з Волині, який не чує на два вушка, потрібна допомога
Маленькому хлопчику з Волині, який не чує на два вушка, потрібна допомога
Маленькому хлопчику з Волині, який не чує на два вушка, потрібна допомога

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Теги: дитина, допомога, слух
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