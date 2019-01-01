На Волині радять розвивати кінематограф

У Волинській області радять створити комісію з питань кінематографу.Про це йшлося під час засідання комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики у четвер, 28 листопада.Члени комітету з питань кінематографувідзначив, що Волинь має величезний потенціал для розвитку кіномистецтва та привабливі локації для зйомок. Відтак, він поцікавився, чи створили в області спеціальну комісію, яка опікуватиметься цим питанням.Натомість на Волині немає комісії з питань кінематографу. Окрім того, лише один кінотеатр у Горохові є комунальною власністю, інші знаходяться у приватних руках.«Це хороший інструмент, що дозволить привести інвесторів в область. Ви повинні працювати над цим питанням», - наголосив Павло Сушко.