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На Волині радять розвивати кінематограф

На Волині радять розвивати кінематограф
У Волинській області радять створити комісію з питань кінематографу.

Про це йшлося під час засідання комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики у четвер, 28 листопада.

Члени комітету з питань кінематографу Павло Сушко відзначив, що Волинь має величезний потенціал для розвитку кіномистецтва та привабливі локації для зйомок. Відтак, він поцікавився, чи створили в області спеціальну комісію, яка опікуватиметься цим питанням.

Натомість на Волині немає комісії з питань кінематографу. Окрім того, лише один кінотеатр у Горохові є комунальною власністю, інші знаходяться у приватних руках.

«Це хороший інструмент, що дозволить привести інвесторів в область. Ви повинні працювати над цим питанням», - наголосив Павло Сушко.

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Теги: Волинь, кінематографія
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