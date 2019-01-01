На Волині радять розвивати кінематограф
Сьогодні, 11:15
У Волинській області радять створити комісію з питань кінематографу.
Про це йшлося під час засідання комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики у четвер, 28 листопада.
Члени комітету з питань кінематографу Павло Сушко відзначив, що Волинь має величезний потенціал для розвитку кіномистецтва та привабливі локації для зйомок. Відтак, він поцікавився, чи створили в області спеціальну комісію, яка опікуватиметься цим питанням.
Натомість на Волині немає комісії з питань кінематографу. Окрім того, лише один кінотеатр у Горохові є комунальною власністю, інші знаходяться у приватних руках.
«Це хороший інструмент, що дозволить привести інвесторів в область. Ви повинні працювати над цим питанням», - наголосив Павло Сушко.
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Про це йшлося під час засідання комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики у четвер, 28 листопада.
Члени комітету з питань кінематографу Павло Сушко відзначив, що Волинь має величезний потенціал для розвитку кіномистецтва та привабливі локації для зйомок. Відтак, він поцікавився, чи створили в області спеціальну комісію, яка опікуватиметься цим питанням.
Натомість на Волині немає комісії з питань кінематографу. Окрім того, лише один кінотеатр у Горохові є комунальною власністю, інші знаходяться у приватних руках.
«Це хороший інструмент, що дозволить привести інвесторів в область. Ви повинні працювати над цим питанням», - наголосив Павло Сушко.
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На Волині радять розвивати кінематограф
Сьогодні, 11:15