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У Ковелі на автостанції пограбували чоловіка

У Ковелі на автостанції пограбували чоловіка
Поліцейські за грабіж на автостанції в Ковелі затримали 26-річного волинянина.

27 листопада до Ковельського відділу поліції звернувся 47-річний житель Старовижівського району. Чоловік повідомив, що цього ж дня по 16 годині на автостанції, що на бульварі Лесі Українки у Ковелі, його пограбував невідомий чоловік, - пише ГУНП у Волинській області.

Зловмисник вкрав мобільний телефон заявника вартістю 3 тис. грн.

Правоохоронці встановили, що злочин скоїв, раніше судимий 26-річний житель Камінь-Каширського району. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадений телефон вилучили та повернуть власнику.

Слідчі за фактом грабежу відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Після оголошення затриманому підозри в скоєнні цього злочину, вирішуватися питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.






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Теги: грабіж, Ковель, автостанція
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