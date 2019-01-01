У Луцьку в гаражі загорівся автомобіль
Сьогодні, 11:57
У Луцьку ліквідували пожежу в гаражі та врятували від знищення вогнем два автомобілі.
Пожежа трапилась 28 листопада о 08:34 на вулиці І. Франка, - пише У ДСНС України у Волинській області.
До місця події за 6 хвилин прибули працівники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька у складі двох відділень. З’ясувалося, що вогонь виник у моторному відсіку автомобіля Volkswagen Passat, будь-якої миті полум’я загрожувало поширитися на автомобіль BMW X5, що стояв поруч.
О 08:46 у складі ланки газодимозахисної служби рятувальники локалізували горіння, а ліквідували о 08:48. Відтак, вдалося врятувати від знищення вогнем два автомобілі.
Причина пожежі встановлюється.
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Пожежа трапилась 28 листопада о 08:34 на вулиці І. Франка, - пише У ДСНС України у Волинській області.
До місця події за 6 хвилин прибули працівники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька у складі двох відділень. З’ясувалося, що вогонь виник у моторному відсіку автомобіля Volkswagen Passat, будь-якої миті полум’я загрожувало поширитися на автомобіль BMW X5, що стояв поруч.
О 08:46 у складі ланки газодимозахисної служби рятувальники локалізували горіння, а ліквідували о 08:48. Відтак, вдалося врятувати від знищення вогнем два автомобілі.
Причина пожежі встановлюється.
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