У масштабній аварії під Одесою зіткнулися 11 автомобілів. ВІДЕО





Про це повідомляє пресслужба Біляївського відділу поліції в Одеській області - пише



Так, на самому мосту зіштовхнулися Opel, Mercedes та Geely. В результаті зіткнення травм зазнали двоє пасажирів останнього, один із них помер.



Під мостом зіткнулися вантажівка МАЗ, Daewoo та Hyundai. У цій дорожньо-транспортній пригоді незначні травми отримала одна людина.



Поруч із клеверним мостом зіштовхнулися одразу 11 автомобілів. Перелами нижніх кінцівок та струс головного мозку отримали водій та пасажирка ВАЗу.



Наразі правоохоронці встановлюють повні обставини дорожньо-транспортних пригод та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Київ-Одеса сьогодні, 28 листопада, біля клеверного мосту сталися одразу три аварії, в результаті яких загинула одна людина і постраждали ще четверо людей.Про це повідомляє пресслужба Біляївського відділу поліції в Одеській області - пише ТСН. Так, на самому мосту зіштовхнулися Opel, Mercedes та Geely. В результаті зіткнення травм зазнали двоє пасажирів останнього, один із них помер.Під мостом зіткнулися вантажівка МАЗ, Daewoo та Hyundai. У цій дорожньо-транспортній пригоді незначні травми отримала одна людина.Поруч із клеверним мостом зіштовхнулися одразу 11 автомобілів. Перелами нижніх кінцівок та струс головного мозку отримали водій та пасажирка ВАЗу.Наразі правоохоронці встановлюють повні обставини дорожньо-транспортних пригод та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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