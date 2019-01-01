Жителі волинського села власноруч очистили дно водойми від мулу





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Старожили розповідають, що колись на місці озера був луг. Водойму викопали у 1986 році і вона фактично є єдиною літньою зоною відпочинку для селян. Проте, на жаль, в останні роки рівень води в озері різко понизився. Занепокоєні воєгощани власноруч змайстрували і встановили «Млинок», який значно покращив ситуацію. Завдяки механізму вода в озері піднімалася в середньому на сантиметр за добу, а за місяць – на 20-30 сантиметрів. Водойма помітно ожила і знову стала придатною для купання.



Проте мул завдавав незручностей. Тож селяни вирішили не відкладати у довгу шухляду і заразом почистити дно. Насос для відкачування води теж змайстрували власноруч. Витратили на це близько двох тижнів. Запозичили досвід камінь-каширця, який виготовив подібний механізм раніше, деяку інформацію почерпнули з Інтернету. Результат виправдав сподівання.



"Ми підрахували, що на середніх оборотах наш насос упродовж хвилини перекачує 3 тонни води. Передбачається, що на більшій швидкості «потягне» до 5 тонн. Крім того, думаємо, зможе відкачувати і сапропель. Спереду стоїть коробка від автомобіля ЗІЛ, для перемикання швидкості — крильчатки. На валу – дві шнекові крильчатки і одна, що викидає воду в шланг", – розповів один із творців механізму Василь Чмух.



Відтак, воду з озера відкачали фактично за 3 дні, однак через джерела доводилося «підкачувати» щодня. Саме ж дно очистили за 5 днів. Для цього задіяли 2 навантажувачі, 7 тракторів і вантажівку. Ще два дні витратили на вирівнювання поверхні. Чоловіки кажуть, що жодних сумнівів не виникало, адже робили все гуртом.



"Це дуже гарний проєкт, важливий для нашої громади, адже у нас багато молоді, діток, та й загалом село немале – кожному влітку хочеться десь культурно відпочити. Ініціатива зародилася ще 2 роки тому. Тоді я написала проєкт на місцеві ініціативи в область. Наразі він в резерві, однак ідея не занепала – вирішили зробити все можливе власноруч. Сільська рада зараз має можливість виділити кошти, аби вичистити озеро, – розповіла голова Воєгощанської сільської ради Наталія Ковальчук.



"Крім того, уже чимало зробили власне і для облаштування дитячого майданчика. Зокрема, зачистили і обгородили територію. За кошти сільської ради хлопці, які проходять альтернативну службу, зробили альтанку, гойдалку та пісочницю. Зараз працюють над ще однією альтанкою та каруселями. До виготовлення обладнання долучилися також державний лісгосп та спецлісгосп, за що ми їм дуже вдячні. Фактично усе готове. Лишилося перенести і пофарбувати. Але це, з огляду на погодні умови, значно краще буде зробити навесні", - додав чоловік.



Наталія Павлівна повідомила також, що сюди завезуть пісок, відповідно до усіх чинних норм облаштують пляж. З часом планують також зробити доріжку, встановити ліхтарі та сміттєві урни, аби це місце стало справжньою окрасою села.



"Облагородження озера – наша давня мрія. Сюди вкладено немало. Я дякую своїй громаді, ініціативній групі, депутатам та виконкому за хорошу співпрацю. З такими людьми завжди легко: зрозуміють, підтримають, запропонують своє бачення вирішення проблеми. Тому я переконана, що спільними зусиллями у нас усе вдасться", – підсумувала Наталія Ковальчук

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці села Воєгощі вирішили власноруч очистити дно водойми від мулу. А весною на її березі мають намір облаштувати дитячий майданчик.Про це повідомляє "Полісся". Старожили розповідають, що колись на місці озера був луг. Водойму викопали у 1986 році і вона фактично є єдиною літньою зоною відпочинку для селян. Проте, на жаль, в останні роки рівень води в озері різко понизився. Занепокоєні воєгощани власноруч змайстрували і встановили «Млинок», який значно покращив ситуацію. Завдяки механізму вода в озері піднімалася в середньому на сантиметр за добу, а за місяць – на 20-30 сантиметрів. Водойма помітно ожила і знову стала придатною для купання.Проте мул завдавав незручностей. Тож селяни вирішили не відкладати у довгу шухляду і заразом почистити дно. Насос для відкачування води теж змайстрували власноруч. Витратили на це близько двох тижнів. Запозичили досвід камінь-каширця, який виготовив подібний механізм раніше, деяку інформацію почерпнули з Інтернету. Результат виправдав сподівання."Ми підрахували, що на середніх оборотах наш насос упродовж хвилини перекачує 3 тонни води. Передбачається, що на більшій швидкості «потягне» до 5 тонн. Крім того, думаємо, зможе відкачувати і сапропель. Спереду стоїть коробка від автомобіля ЗІЛ, для перемикання швидкості — крильчатки. На валу – дві шнекові крильчатки і одна, що викидає воду в шланг", – розповів один із творців механізмуВідтак, воду з озера відкачали фактично за 3 дні, однак через джерела доводилося «підкачувати» щодня. Саме ж дно очистили за 5 днів. Для цього задіяли 2 навантажувачі, 7 тракторів і вантажівку. Ще два дні витратили на вирівнювання поверхні. Чоловіки кажуть, що жодних сумнівів не виникало, адже робили все гуртом."Це дуже гарний проєкт, важливий для нашої громади, адже у нас багато молоді, діток, та й загалом село немале – кожному влітку хочеться десь культурно відпочити. Ініціатива зародилася ще 2 роки тому. Тоді я написала проєкт на місцеві ініціативи в область. Наразі він в резерві, однак ідея не занепала – вирішили зробити все можливе власноруч. Сільська рада зараз має можливість виділити кошти, аби вичистити озеро, – розповіла голова Воєгощанської сільської ради"Крім того, уже чимало зробили власне і для облаштування дитячого майданчика. Зокрема, зачистили і обгородили територію. За кошти сільської ради хлопці, які проходять альтернативну службу, зробили альтанку, гойдалку та пісочницю. Зараз працюють над ще однією альтанкою та каруселями. До виготовлення обладнання долучилися також державний лісгосп та спецлісгосп, за що ми їм дуже вдячні. Фактично усе готове. Лишилося перенести і пофарбувати. Але це, з огляду на погодні умови, значно краще буде зробити навесні", - додав чоловік.Наталія Павлівна повідомила також, що сюди завезуть пісок, відповідно до усіх чинних норм облаштують пляж. З часом планують також зробити доріжку, встановити ліхтарі та сміттєві урни, аби це місце стало справжньою окрасою села."Облагородження озера – наша давня мрія. Сюди вкладено немало. Я дякую своїй громаді, ініціативній групі, депутатам та виконкому за хорошу співпрацю. З такими людьми завжди легко: зрозуміють, підтримають, запропонують своє бачення вирішення проблеми. Тому я переконана, що спільними зусиллями у нас усе вдасться", – підсумувала Наталія Ковальчук

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