Україна підписала безвіз з острівною державою





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“Сьогодні ще одна екзотична країна „відчиняє свої“ двері для українців. У Посольстві України в США відбулась церемонія підписання Угоди про спрощення візового режиму між Україною та Маршалловими островами. Відповідний документ підписали Тимчасовий повірений у справах України в США Андрій Яневський та Посол Маршаллових островів в США Джеральд Закіос”, — написали у посольстві.



Довідково у посольстві повідомили, що Маршаллові острови — це держава, яка знаходиться посередині самісінького Тихого океану між Гаваями та Філіппінами і перебуває в асоціації зі США.



“Відтепер, українцям достатньо мати дійсний український закордонний паспорт, щоб абсолютно вільно без віз протягом 180 днів (за умови, якщо одне перебування не буде перевищувати 90 днів підряд) з моменту в’їзду знаходитись на території Маршаллових островів. Угода набере чинності після виконання сторонами внутрішньодержавних процедур”, — зазначили у посольстві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна і Маршаллові острова підписали угоду про спрощення візового режиму.Про це повідомляє УНН із посиланням на посольство України в США.“Сьогодні ще одна екзотична країна „відчиняє свої“ двері для українців. У Посольстві України в США відбулась церемонія підписання Угоди про спрощення візового режиму між Україною та Маршалловими островами. Відповідний документ підписали Тимчасовий повірений у справах України в СШАта Посол Маршаллових островів в США”, — написали у посольстві.Довідково у посольстві повідомили, що Маршаллові острови — це держава, яка знаходиться посередині самісінького Тихого океану між Гаваями та Філіппінами і перебуває в асоціації зі США.“Відтепер, українцям достатньо мати дійсний український закордонний паспорт, щоб абсолютно вільно без віз протягом 180 днів (за умови, якщо одне перебування не буде перевищувати 90 днів підряд) з моменту в’їзду знаходитись на території Маршаллових островів. Угода набере чинності після виконання сторонами внутрішньодержавних процедур”, — зазначили у посольстві.

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