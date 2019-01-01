У Володимирі на початку 2020 року запрацює відділення нефрології та гемодіалізу

З початку 2020-го року у Володимирі-Волинському запрацює відділення нефрології та гемодіалізу. І люди, які тричі на тиждень долають відстань до сусідніх населених пунктів, щоб пройти процедуру гемодіалізу, будуть отримувати її на місці.У Володимирі-Волинському є 12 хворих, які їздять на гемодіаліз у Нововолинськ. Вони мають хронічну хворобу нирок п’ятої стадії та низку супутніх захворювань. Долати будь-яку відстань для таких хворих – дуже важко.З січня 2020-го року відділення запрацює, і люди будуть отримувати процедуру, яка продовжує життя і поліпшує його якість у Володимирі-Волинському."На жаль, кількість хворих на таку тяжку недугу, як ниркова недостатність, зростає. Проблемним є і те, що хворі звертаються на пізніх стадіях захворювань, коли процес втрати функції нирок стає незворотнім. Завдяки ранньому виявленню і адекватному лікуванню можна продовжити життя таким хворим і частково повернути працездатність. Гемодіаліз – це високотехнологічна спеціалізована медична допомога, яка дозволить хворим витримати час від моменту захворювання до трансплантації, яку вцілому в Україні потрібно також розвивати, - розповідає начальник відділу з питань охорони здоров'я виконавчого комітету Володимир-Волинської міської радиЗагалом в Україні потребують очищення крові понад 6,5 тисяч пацієнтів, а кожні 12–15 жителів України мають хронічну хворобу нирок. А це вагома кількість пацієнтів, які потребують адекватної діагностики та своєчасного лікування.Відтак, вже з початку 2020-го року жителі Володимир-Волинського із нирковою недостатністю зможуть проходити лікування методом гемодіалізу в КП "Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання".Для відділення закупили сучасну високотехнологічну медичну техніку, а на його капітальний ремонт з міського бюджету упродовж 2019-го року спрямували приблизно 800 тисяч гривень. Тут надаватимуть допомогу хворим, які потребують хронічного та гострого діалізу.Варто зазначити, що володимир-волинське новоутворене відділення забезпечене кваліфікованим персоналом: лікарем-нефрологом, середнім і молодшим медичним персоналом для роботи з такими пацієнтами.