У Володимирі на початку 2020 року запрацює відділення нефрології та гемодіалізу
Сьогодні, 12:33
З початку 2020-го року у Володимирі-Волинському запрацює відділення нефрології та гемодіалізу. І люди, які тричі на тиждень долають відстань до сусідніх населених пунктів, щоб пройти процедуру гемодіалізу, будуть отримувати її на місці.
У Володимирі-Волинському є 12 хворих, які їздять на гемодіаліз у Нововолинськ. Вони мають хронічну хворобу нирок п’ятої стадії та низку супутніх захворювань. Долати будь-яку відстань для таких хворих – дуже важко.
З січня 2020-го року відділення запрацює, і люди будуть отримувати процедуру, яка продовжує життя і поліпшує його якість у Володимирі-Волинському.
"На жаль, кількість хворих на таку тяжку недугу, як ниркова недостатність, зростає. Проблемним є і те, що хворі звертаються на пізніх стадіях захворювань, коли процес втрати функції нирок стає незворотнім. Завдяки ранньому виявленню і адекватному лікуванню можна продовжити життя таким хворим і частково повернути працездатність. Гемодіаліз – це високотехнологічна спеціалізована медична допомога, яка дозволить хворим витримати час від моменту захворювання до трансплантації, яку вцілому в Україні потрібно також розвивати, - розповідає начальник відділу з питань охорони здоров'я виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради Тетяна Ващук.
Загалом в Україні потребують очищення крові понад 6,5 тисяч пацієнтів, а кожні 12–15 жителів України мають хронічну хворобу нирок. А це вагома кількість пацієнтів, які потребують адекватної діагностики та своєчасного лікування.
Відтак, вже з початку 2020-го року жителі Володимир-Волинського із нирковою недостатністю зможуть проходити лікування методом гемодіалізу в КП "Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання".
Для відділення закупили сучасну високотехнологічну медичну техніку, а на його капітальний ремонт з міського бюджету упродовж 2019-го року спрямували приблизно 800 тисяч гривень. Тут надаватимуть допомогу хворим, які потребують хронічного та гострого діалізу.
Варто зазначити, що володимир-волинське новоутворене відділення забезпечене кваліфікованим персоналом: лікарем-нефрологом, середнім і молодшим медичним персоналом для роботи з такими пацієнтами.
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У Володимирі-Волинському є 12 хворих, які їздять на гемодіаліз у Нововолинськ. Вони мають хронічну хворобу нирок п’ятої стадії та низку супутніх захворювань. Долати будь-яку відстань для таких хворих – дуже важко.
З січня 2020-го року відділення запрацює, і люди будуть отримувати процедуру, яка продовжує життя і поліпшує його якість у Володимирі-Волинському.
"На жаль, кількість хворих на таку тяжку недугу, як ниркова недостатність, зростає. Проблемним є і те, що хворі звертаються на пізніх стадіях захворювань, коли процес втрати функції нирок стає незворотнім. Завдяки ранньому виявленню і адекватному лікуванню можна продовжити життя таким хворим і частково повернути працездатність. Гемодіаліз – це високотехнологічна спеціалізована медична допомога, яка дозволить хворим витримати час від моменту захворювання до трансплантації, яку вцілому в Україні потрібно також розвивати, - розповідає начальник відділу з питань охорони здоров'я виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради Тетяна Ващук.
Загалом в Україні потребують очищення крові понад 6,5 тисяч пацієнтів, а кожні 12–15 жителів України мають хронічну хворобу нирок. А це вагома кількість пацієнтів, які потребують адекватної діагностики та своєчасного лікування.
Відтак, вже з початку 2020-го року жителі Володимир-Волинського із нирковою недостатністю зможуть проходити лікування методом гемодіалізу в КП "Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання".
Для відділення закупили сучасну високотехнологічну медичну техніку, а на його капітальний ремонт з міського бюджету упродовж 2019-го року спрямували приблизно 800 тисяч гривень. Тут надаватимуть допомогу хворим, які потребують хронічного та гострого діалізу.
Варто зазначити, що володимир-волинське новоутворене відділення забезпечене кваліфікованим персоналом: лікарем-нефрологом, середнім і молодшим медичним персоналом для роботи з такими пацієнтами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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