22 тисячі злотих штрафу: у Польщі спіймали українця, який таксував нелегально





Як пoвідoмляє



Українець не мав відповідної ліцензії для роботи в таксі, а також жодних медичних довідок, які б засвідчували брак протипоказань для здійснення перевезення людей. Крім того, претензії в інспекторів викликав й автомобіль, за допомогою якого заробляв чоловік. Зокрема, транспортний засіб буцімто не відповідав необхідним критеріям.



Загалом кількість порушень, які приписали українцеві, потягнула на штраф у розмірі 22 тисяч злотих. Оскільки у нього не знайшлося таких грошей для оплати, то інспектори вилучили автомобіль. Крім того, самого чоловіка передали прикордонникам, аби ті з'ясували легальність його перебування та виконання роботи в Польщі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українця спіймали на нелегальному занятті в Познані.Як пoвідoмляє Yavp.pl з посиланням на сайт Інспекції автомобільного транспорту, чоловік фактично працював таксистом, отримуючи замовлення від клієнтів за допомогою мобільної платформи.Українець не мав відповідної ліцензії для роботи в таксі, а також жодних медичних довідок, які б засвідчували брак протипоказань для здійснення перевезення людей. Крім того, претензії в інспекторів викликав й автомобіль, за допомогою якого заробляв чоловік. Зокрема, транспортний засіб буцімто не відповідав необхідним критеріям.Загалом кількість порушень, які приписали українцеві, потягнула на штраф у розмірі 22 тисяч злотих. Оскільки у нього не знайшлося таких грошей для оплати, то інспектори вилучили автомобіль. Крім того, самого чоловіка передали прикордонникам, аби ті з'ясували легальність його перебування та виконання роботи в Польщі.

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