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Волинянин їхав до Польщі на краденій автівці, яку шукав Інтерпол

Волинянин їхав до Польщі на краденій автівці, яку шукав Інтерпол
У пункті пропуску «Угринів» база Інтерполу спрацювала стосовно автомобіля Volkswagen української реєстрації, яким мешканець Волині прямував в Польщу.

Під час перевірки інформації стало відомо, що легковик з вересня цього року знаходиться у міжнародному розшуку та був викрадений в Україні, - йдеться на сторінці у facebook Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

За цим фактом прикордонники Львівського загону негайно поінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Наразі автомобіль, яким їхав наш співвітчизник, передали співробітникам Національної поліції.

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Теги: авто, Інтерпол
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