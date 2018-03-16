Волинянин їхав до Польщі на краденій автівці, яку шукав Інтерпол





Під час перевірки інформації стало відомо, що легковик з вересня цього року знаходиться у міжнародному розшуку та був викрадений в Україні, - йдеться на сторінці у facebook Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.



За цим фактом прикордонники Львівського загону негайно поінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Наразі автомобіль, яким їхав наш співвітчизник, передали співробітникам Національної поліції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункті пропуску «Угринів» база Інтерполу спрацювала стосовно автомобіля Volkswagen української реєстрації, яким мешканець Волині прямував в Польщу.Під час перевірки інформації стало відомо, що легковик з вересня цього року знаходиться у міжнародному розшуку та був викрадений в Україні, - йдеться на сторінці у facebook Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.За цим фактом прикордонники Львівського загону негайно поінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Наразі автомобіль, яким їхав наш співвітчизник, передали співробітникам Національної поліції.

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