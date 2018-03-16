Волинянин їхав до Польщі на краденій автівці, яку шукав Інтерпол
Сьогодні, 12:55
У пункті пропуску «Угринів» база Інтерполу спрацювала стосовно автомобіля Volkswagen української реєстрації, яким мешканець Волині прямував в Польщу.
Під час перевірки інформації стало відомо, що легковик з вересня цього року знаходиться у міжнародному розшуку та був викрадений в Україні, - йдеться на сторінці у facebook Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
За цим фактом прикордонники Львівського загону негайно поінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Наразі автомобіль, яким їхав наш співвітчизник, передали співробітникам Національної поліції.
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Під час перевірки інформації стало відомо, що легковик з вересня цього року знаходиться у міжнародному розшуку та був викрадений в Україні, - йдеться на сторінці у facebook Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
За цим фактом прикордонники Львівського загону негайно поінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Наразі автомобіль, яким їхав наш співвітчизник, передали співробітникам Національної поліції.
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