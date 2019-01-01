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Пенсіонери Луцька щопонеділка зможуть відвідувати зоопарк безплатно

Пенсіонери Луцька щопонеділка зможуть відвідувати зоопарк безплатно
Луцький зоопарк із 2 грудня оголошує понеділок днем пенсіонерів і запрошує цю категорію громадян до відвідин безоплатно.

Про це інформують на сторінці звіринця у Facebook.

Проте зазначають, що безоплатний вхід можливий лише за наявності відповідного посвідчення.

Адміністрація зоопарку зауважила, що такий крок сприятиме урізноманітненню дозвілля людей літнього віку, не позначаючись на їхньому матеріальному становищі. І цей крок керівництва КП - ще одне підтвердження того, що Луцький зоопарк є соціально відповідальним підприємством. Відтепер привести онуків до зоопарку щопонеділка обійдеться лише у вартість дитячого квитка.

Нагадують, що працюють без вихідних та свят, з 10:00 до 16:00 (в осінньо-зимовий період). Вартість квитків - 60 гривень (дорослий), 40 гривень (дитячий). Для студентів, пенсіонерів та організованих груп відвідувачів є знижки, які треба уточнювати на касі.

Також у будні за умови попереднього замовлення проводяться платні екскурсії.

"Отож, до зустрічі! Ми працюємо заради комфорту і підопічних, і відвідувачів. Тож чекаємо усіх і кожного!", - йдеться у дописі.


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Теги: Луцький зоопарк, день пенсіонера, безплатна екскурсія
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Коментарі 1
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Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Голодних пенсіонерів краще не пускати бо ще з'їдять маленьких тваринок.
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