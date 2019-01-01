Пенсіонери Луцька щопонеділка зможуть відвідувати зоопарк безплатно





Про це інформують



Проте зазначають, що безоплатний вхід можливий лише за наявності відповідного посвідчення.



Адміністрація зоопарку зауважила, що такий крок сприятиме урізноманітненню дозвілля людей літнього віку, не позначаючись на їхньому матеріальному становищі. І цей крок керівництва КП - ще одне підтвердження того, що Луцький зоопарк є соціально відповідальним підприємством. Відтепер привести онуків до зоопарку щопонеділка обійдеться лише у вартість дитячого квитка.



Нагадують, що працюють без вихідних та свят, з 10:00 до 16:00 (в осінньо-зимовий період). Вартість квитків - 60 гривень (дорослий), 40 гривень (дитячий). Для студентів, пенсіонерів та організованих груп відвідувачів є знижки, які треба уточнювати на касі.



Також у будні за умови попереднього замовлення проводяться платні екскурсії.



"Отож, до зустрічі! Ми працюємо заради комфорту і підопічних, і відвідувачів. Тож чекаємо усіх і кожного!", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький зоопарк із 2 грудня оголошує понеділок днем пенсіонерів і запрошує цю категорію громадян до відвідин безоплатно.Про це інформують на сторінці звіринця у Facebook.Проте зазначають, що безоплатний вхід можливий лише за наявності відповідного посвідчення.Адміністрація зоопарку зауважила, що такий крок сприятиме урізноманітненню дозвілля людей літнього віку, не позначаючись на їхньому матеріальному становищі. І цей крок керівництва КП - ще одне підтвердження того, що Луцький зоопарк є соціально відповідальним підприємством. Відтепер привести онуків до зоопарку щопонеділка обійдеться лише у вартість дитячого квитка.Нагадують, що працюють без вихідних та свят, з 10:00 до 16:00 (в осінньо-зимовий період). Вартість квитків - 60 гривень (дорослий), 40 гривень (дитячий). Для студентів, пенсіонерів та організованих груп відвідувачів є знижки, які треба уточнювати на касі.Також у будні за умови попереднього замовлення проводяться платні екскурсії."Отож, до зустрічі! Ми працюємо заради комфорту і підопічних, і відвідувачів. Тож чекаємо усіх і кожного!", - йдеться у дописі.

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