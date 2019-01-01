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На Волині рятувальники витягли із колодязя мисливського пса

На Волині рятувальники витягли із колодязя мисливського пса
У селі Білопіль Локачинського району у недіючий колодязь впав мисливський пес.

Інцидент трапився 27 листопада, - пише УДСНС України у Волинській області.

Так, о 14:30 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у недіючий колодязь впав мисливський пес і потрібна допомога по рятуванні тварини.

до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що
На місце події прибули надзвичайники, які швидко за допомгою двох рятувальних мотузок дістали нещасну тварину з пастки.


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Теги: пес, порятунок
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