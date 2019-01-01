На Волині рятувальники витягли із колодязя мисливського пса





Інцидент трапився 27 листопада, - пише УДСНС України у Волинській області.



Так, о 14:30 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у недіючий колодязь впав мисливський пес і потрібна допомога по рятуванні тварини.



до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що

На місце події прибули надзвичайники, які швидко за допомгою двох рятувальних мотузок дістали нещасну тварину з пастки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Білопіль Локачинського району у недіючий колодязь впав мисливський пес.Інцидент трапився 27 листопада, - пише УДСНС України у Волинській області.Так, о 14:30 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у недіючий колодязь впав мисливський пес і потрібна допомога по рятуванні тварини.до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, щоНа місце події прибули надзвичайники, які швидко за допомгою двох рятувальних мотузок дістали нещасну тварину з пастки.

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