У Луцьку в Старому місті реставрують унікальні пам'ятки архітектури





Ремонтно-реставраційні роботи, що розпочались відразу ж після отримання необхідних дозволів, одночасно ведуться майже на усіх ділянках, передбачених проєктною документацією, - йдеться



Зауважують, завдання стоять не прості, адже мова йде не лише про відновлення зовнішнього вигляду будівель, а й збереження автентичності, проведення заходів з усунення чинників руйнування, забезпечення максимального доступу до пам'яток.



Загалом в рамках проєкту планується відновлення південно-західних фасадів монастиря єзуїтів, зовнішньої частини башти Чорторийських, її покрівлі, реставрація та укріплення збереженої частини оборонної стіни, трасування втраченої частини, розчищення та приведення до автентичного вигляду понад 500 м2 внутрішніх приміщень на першому поверсі башти та у підвалах монастиря єзуїтів, заміна комунікацій та багато іншого. Особлива увага приділяється благоустрою навколишньої території: старий зношений асфальт змінить мощення з натурального каменю, подібного до того, яким викладені вулиці старого міста, з'являться зелені зони та декоративна рослинність.



Одними з пріоритетних завдань під час розробки проєктно-кошторисної документації були питання гідроізоляції і вентиляції. З метою відведення від стін та фундаментів пам'яток руйнівної вологи проєктом передбачено використання матеріалів німецького концерну STO-Expert, відомого у Європі високоякісними реставраційними сумішами, які разом з високими гідрофобними властивостями дозволяють стінам “дихати”, запобігаючи руйнуванню цегляної кладки.



Серед першочергових планів є відновлення зруйнованого входу до підвалів монастиря єзуїтів, який тривалий час залишався засипаний будівельним сміттям. Його відкриття дасть можливість продовжувати реставраційні роботи всередині приміщень після настання несприятливих погодних умов. За ходом цих робіт стежать фахівці Державного підприємства Науково-дослідного центру “Охоронна археологічна служба України”. Долучати їх до здійснення археологічного нагляду планується і у наступному році під час розчищення завалів частини оборонної стіни.



Нагадують, що роботи здійснюються в рамках реалізації транскордонного проєкту “Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історичної та культурної спадщини у Луцьку та Любліні”, який впроваджує виконавчий комітет Луцької міської ради спільно з Адміністрацією міста Люблін Республіки Польща. Проєкт отримав співфінанасування з коштів ЄС в рамках Програми транскордонного співробітництва “Польща-Білорусь-Україна 2014-2020” Європейського інструменту сусідства. У Любліні в рамках проєкту відбудеться ремонт та реставрація Готичної вежі у старому місті.









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