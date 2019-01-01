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На території луцької церкви відкрили дитячий майданчик. ФОТО*

На території луцької церкви відкрили дитячий майданчик. ФОТО*
На території храму святого апостола Филипа, що в районі вулиці Чернишевського у Луцьку, відкрили новий дитячий майданчик.

Такий подарунок мешканцям мікрорайону зробила Будівельна компанія «Інвестор». Торік навпроти церкви вони збудували ЖК «Оріон», тож мешканці цього житлового комплексу в першу чергу будуть приводити дітей на майданчик, - пише "Перший".

ЖК «Оріон» – нестандартне сучасне помешкання типу «квадрохаус». Один будинок розрахований на чотири сім’ї, кожна з яких має власну присадибну ділянку та паркомісця для авто. Цей вид заміського будинку найкраще підходить людям, які прагнуть особливої приватності та спокою.

«Наше майбутнє залежить від того, як ми будемо про нього піклуватися. Дитячий майданчик – це місце, де дитина не сидить перед комп’ютером, не замкнена в собі, а активно відпочиває і спілкується», – каже настоятель храму святого апостола Филипа протоієрей Володимир.

Священник розповідає, що в планах – не тільки дитячий майданчик біля церкви. Згодом тут спорудять і місце для відпочинку дорослих, де можна буде відпочити, випити кави, поспілкуватися із дітьми.

«Ми і надалі плануємо благоустрій цього майданчика, встановимо лавки, щоб комфортно було і дорослим, і дітям. Поблизу усіх житлових комплексів, які будуємо, ми обов’язково облаштовуємо зони відпочинку. Зверніть увагу: між усіма гойдалками – велика відстань. Простір потрібен не тільки для того, щоб дітям було де побігати, головне – безпека», – розповів директор компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.

«Інвестор» оголосив «чорну п’ятницю». Шалені знижки на всі види житла – тільки протягом одного робочого дня! Деталі – тут.

На території луцької церкви відкрили дитячий майданчик. ФОТО*
На території луцької церкви відкрили дитячий майданчик. ФОТО*
На території луцької церкви відкрили дитячий майданчик. ФОТО*
На території луцької церкви відкрили дитячий майданчик. ФОТО*
На території луцької церкви відкрили дитячий майданчик. ФОТО*
На території луцької церкви відкрили дитячий майданчик. ФОТО*


Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

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Сайт: investor.lutsk.ua

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Теги: Інвестор, дитячий майданчик
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