Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці

Щороку 3 грудня відзначають Міжнародний день людей з особливими потребами. Напередодні цієї дати, 28 листопада, один з топових роботодавців Волині – голова правління ПрАТ «Теремно хліб»запросив представників Волинського обласного та Луцького міського центрів зайнятості на екскурсію підприємством, аби детальніше розповісти про особливість працевлаштування осіб з інвалідністю на одній із найпотужніших корпорацій області.Долучилися до екскурсії-презентації і майбутні потенційні працівники «Теремно хліб» – учні 9-го класу Крупівського навчально-реабілітаційного центру.Для школярів провели екскурсію виробничою частиною підприємства. Опісля працівники центру зайнятості влаштували для дітей профорієнтаційні тестування і допомагали визначитися із напрямком майбутньої роботи. Класна керівниця одинадцяти «особливих» школярівзізнається, що для дітей такі заходи – надзвичайно важливі і пізнавальні.«Діти побачили реальний процес виробництва хліба, а не лише віртуальний, побачили виробництво, працю людей, оцінили весь процес. Я бачила на їхніх обличчях здивування і зацікавленість. А це тестування – дуже доречне. Знаю своїх дітей і знаю їхні вподобання, а опісля тестування вони тільки підтвердилися», – розповідає вчителька.Наразі серед загальної кількості працівників підприємства «Теремно хліб» (548 осіб), 36 – особи з інвалідністю, а це, до слова, на 10 осіб більше, аніж потребує державна квота. «Особливі» працівники займають найрізноманітніші посади, усе залежить від фізичних можливостей та рівня складності роботи. Віктор Зомбер зазначає, що на ПрАТ «Теремно хліб» завжди раді новим працівникам і ніколи не відмовляють у роботі тим, хто вмотивований і може якісно її виконувати. Варто зауважити, станом на сьогодні актуальними лишаються вакантні посади водіїв автотранспортних засобів, тісторобів та укладальників-пакувальників.За 10 місяців 2019 року до служби зайнятості на Волині звернулася 1351 особа з інвалідністю, що на 83 людини більше, аніж за цей період у минулому році. Директор Волинського обласного центру зайнятостіпояснює це тим, що зріс рівень поінформованості та зменшилися комунікативні бар’єри серед населення області, адже чисельність осіб з інвалідністю лишається орієнтовно на однаковому рівні.Тож динаміка надання соціальних послуг людям з інвалідністю також зросла. Зокрема, за 11 місяців цього року 121 особа пройшла професійне навчання, 11 з них працевлаштували шляхом виплати допомоги безробітним для організації підприємницької діяльності. Ще 12 людей працюють із компенсацією єдиного внеску роботодавцю.Здебільшого особи з інвалідністю обирають професії, які відповідають їхнім можливостям, потребам і бажанням. Серед напрямків це – роздрібна торгівля, надання бухгалтерських послуг та маркетингу або ж перукарських чи фотопослуг. Серед цієї категорії громадян користуються попитом також такі професії, як верстатник деревообробних виробів, кравець, кухар, бармен, перукар, адміністратор чи електрогазозварник.«Ми маємо багато можливостей допомогти цим людям. Тим паче, варто зазначити, що якщо особа має інвалідність, то це не означає, що вона не може займатися бізнесом», – каже Роман Романюк і наводить вдалий приклад старту власного бізнесу учасником АТО, який має 3 групу інвалідності.Проходячи службу Олександр зазнав бойового поранення, після демобілізації шукав роботу за допомогою Ківерцівської районної філії ВОЦЗ, його зацікавила можливість розпочати власний бізнес.«Закінчив курси «Підприємець-початківець», успішно захистив бізнес-план та отримав одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Зареєструвався як фізична особа-підприємець і створив ферму для розведення равликів. Зараз вивчає ринки їх збуту», – розповідає Роман Романюк.Каже, що таких історій – дуже багато. Однак, зазначає, що потрібно зважати на те, що до цих людей також потрібен і особливий підхід. Саме тому у найближчих планах ВОЦЗ на 2020 рік – впровадження професії спеціалізованого кар’єрного радника, який надаватиме послуги «особливій» категорії громадян.