вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Владика Михаїл – кандидат історичних наук

Владика Михаїл – кандидат історичних наук
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата історичних наук. Тема роботи - «Християнська релігія і церква як чинник державотворення в Київській Русі».

Публічний захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, - йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.

Науковим керівником архієрея був доктор історичних наук, професор кафедри археології, давньої та середньовічної історії України СНУ Михайло Кучинко.

У дисертаційному проєкті розглянув проблематику впливу християнства, Руської православної церкви, духовенства на становлення й розвиток Києво-Руської держави. Зокрема, у доповіді керівник єпархією зазначив, що церква реагує на сучасні запити суспільства, базуючись на традиціях, закладених у часи Київської Русі.

У процедурі захисту взяли участь науковці з Києва, Львівщини, професорсько-викладацький склад СНУ. На засіданні був присутній канцлер єпархії протоієрей Микола Цап, проректор з наукової роботи Волинської православної богословської академії протоієрей Владислав Фульмес.

Після тривалої дискусії вченою радою прийнято одноголосне рішення про присвоєння митрополиту ступеня кандидата історичних наук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: владика Михаїл, кандидат історичних наук, Волинська єпархія ПЦУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку презентували унікальний мистецький простір «ГаРмИдЕр ангар-stage»
Сьогодні, 15:00
На Волині для дитини-сироти вручили ключі від квартири. ФОТО
Сьогодні, 14:52
Владика Михаїл – кандидат історичних наук
Сьогодні, 14:45
22 тисячі злотих штрафу: у Польщі спіймали українця, який таксував нелегально
Сьогодні, 14:35
На території луцької церкви відкрили дитячий майданчик. ФОТО*
Сьогодні, 14:28
Схожі новини
У селищі на Волині владика Михаїл очолив престольний празник. ФОТО У селищі на Волині владика Михаїл очолив престольний празник. ФОТО
16 липень, 16:12
Владика Михаїл співслужив з Епіфанієм у Дніпрі Владика Михаїл співслужив з Епіфанієм у Дніпрі
25 листопад, 20:56
Онкодиспансер, пологовий, психлікарня: до медзакладів Луцька навідувалися з особливою святинею Онкодиспансер, пологовий, психлікарня: до медзакладів Луцька навідувалися з особливою святинею
25 листопад, 18:30
Владика Михаїл вперше відвідав волинську громаду після переходу до ПЦУ Владика Михаїл вперше відвідав волинську громаду після переходу до ПЦУ
11 листопад, 17:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Для сімей полонених будуть виплачувати грошову допомогу
27 листопад, 22:31
 1
Луцькі школярі стануть «помічниками патрульних». ВІДЕО
Сьогодні, 16:01
 0
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Сьогодні, 15:49
 0
Судили чоловіка, який у Луцьку, погрожуючи пістолетом, викрав автомобіль
Сьогодні, 15:35
 0
Нардепи відвідали Музей волинської ікони
Сьогодні, 15:18
 0
Медіа
відео
1/8