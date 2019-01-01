Владика Михаїл – кандидат історичних наук

Михаїл захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата історичних наук. Тема роботи - «Християнська релігія і церква як чинник державотворення в Київській Русі».



Публічний захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, - йдеться на



Науковим керівником архієрея був доктор історичних наук, професор кафедри археології, давньої та середньовічної історії України СНУ Михайло Кучинко.



У дисертаційному проєкті розглянув проблематику впливу християнства, Руської православної церкви, духовенства на становлення й розвиток Києво-Руської держави. Зокрема, у доповіді керівник єпархією зазначив, що церква реагує на сучасні запити суспільства, базуючись на традиціях, закладених у часи Київської Русі.



У процедурі захисту взяли участь науковці з Києва, Львівщини, професорсько-викладацький склад СНУ. На засіданні був присутній канцлер єпархії протоієрей Микола Цап, проректор з наукової роботи Волинської православної богословської академії протоієрей Владислав Фульмес.



Після тривалої дискусії вченою радою прийнято одноголосне рішення про присвоєння митрополиту ступеня кандидата історичних наук.

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