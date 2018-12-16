У дитячій церкві Луцька – перше храмове свято





Очолить його та освятить каплицю митрополит Луцький і Волинський Михаїл, - інформує



О 9:00 – водосвятний молебень, 10:00 – божественна літургія.



Настоятель протоієрей Віктор Михалевич запрошує всіх, особливо родини з дітьми. Церква знаходиться на вулиці Конякіна, 25-В, що навпроти риббази.

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