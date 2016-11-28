Нардепи відвідали Музей волинської ікони





На Волині триває



У Музеї волинської присутнім провели екскурсію, розповіли про іконопис в поліських краях та продемонстрували безцінні перлини сакрального мистецтва.



Нагадаємо, музей волинської ікони в Луцьку відкрили у серпні 1993 року. До слова, це єдиний в Україні музей, який представляє самобутню регіональну школу волинського іконопису. Збірка музею нараховує більше півтори тисячі пам’яток сакрального мистецтва, а саме понад 600 ікон XVI-XIX ст., предмети металопластики (шати ікон, церковне начиння, іконки), декоративну різьбу (царські врата, кіоти ікон) та скульптуру.



Однією з безцінних перлин музею є Холмська Чудотворна ікона Божої Матері.



Музей волинської ікони відомий в Україні і за її межами не лише своєю цікавою експозицією, але й науковою, дослідницькою, організаторською роботою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Музей волинської ікони відвідали народні депутати України в рамках виїзного засідання парламентського Комітету.На Волині триває виїзне засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики за участі його голови, народного депутата Олександра Ткаченка, заступника міністра культури, молоді і спорту Ірини Подоляк, тимчасово виконуючого обов’язки голови обласної державної адміністрації Олександра Киричука, народних депутатів, яке триватиме протягом 28 та 29 листопада, - інформує пресслужба Волинської ОДА.У Музеї волинської присутнім провели екскурсію, розповіли про іконопис в поліських краях та продемонстрували безцінні перлини сакрального мистецтва.Нагадаємо, музей волинської ікони в Луцьку відкрили у серпні 1993 року. До слова, це єдиний в Україні музей, який представляє самобутню регіональну школу волинського іконопису. Збірка музею нараховує більше півтори тисячі пам’яток сакрального мистецтва, а саме понад 600 ікон XVI-XIX ст., предмети металопластики (шати ікон, церковне начиння, іконки), декоративну різьбу (царські врата, кіоти ікон) та скульптуру.Однією з безцінних перлин музею є Холмська Чудотворна ікона Божої Матері.Музей волинської ікони відомий в Україні і за її межами не лише своєю цікавою експозицією, але й науковою, дослідницькою, організаторською роботою.

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