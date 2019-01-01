Судили чоловіка, який у Луцьку, погрожуючи пістолетом, викрав автомобіль





Про це інформує п



Нагадаємо, удень 02 грудня 2018 року чоловік, який вдавав, що має намір купити авто марки Volkswagen-Passat B5, зустрівся із його власником. Сівши за кермо, він проїхав кілька кілометрів, перевірив у такий спосіб технічний стан автомобіля, а тоді витягнув пістолет, погрозами примусив власника вийти із салону й поїхав у невідомому напрямку.



За кілька днів працівники поліції виявили це авто на одній із вулиць Луцька.



Невдовзі затримали і викрадача – раніше судимого за крадіжки чоловіка.



Попри те, що своєї вини у скоєному він не визнавав, її було доведено зібраними у ході розслідування доказами і наступних 7 років та 2 місяці чоловік проведе за ґратами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 45-річному мешканцю обласного центру, який заволодів автомобілем, погрожуючи пістолетом його власнику, суд призначив покарання у виді 7 років та 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.Про це інформує п ресслужба прокуратури Волині. Нагадаємо, удень 02 грудня 2018 року чоловік, який вдавав, що має намір купити авто марки Volkswagen-Passat B5, зустрівся із його власником. Сівши за кермо, він проїхав кілька кілометрів, перевірив у такий спосіб технічний стан автомобіля, а тоді витягнув пістолет, погрозами примусив власника вийти із салону й поїхав у невідомому напрямку.За кілька днів працівники поліції виявили це авто на одній із вулиць Луцька.Невдовзі затримали і викрадача – раніше судимого за крадіжки чоловіка.Попри те, що своєї вини у скоєному він не визнавав, її було доведено зібраними у ході розслідування доказами і наступних 7 років та 2 місяці чоловік проведе за ґратами.

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