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Судили чоловіка, який у Луцьку, погрожуючи пістолетом, викрав автомобіль

Судили чоловіка, який у Луцьку, погрожуючи пістолетом, викрав автомобіль
45-річному мешканцю обласного центру, який заволодів автомобілем, погрожуючи пістолетом його власнику, суд призначив покарання у виді 7 років та 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.

Нагадаємо, удень 02 грудня 2018 року чоловік, який вдавав, що має намір купити авто марки Volkswagen-Passat B5, зустрівся із його власником. Сівши за кермо, він проїхав кілька кілометрів, перевірив у такий спосіб технічний стан автомобіля, а тоді витягнув пістолет, погрозами примусив власника вийти із салону й поїхав у невідомому напрямку.

За кілька днів працівники поліції виявили це авто на одній із вулиць Луцька.

Невдовзі затримали і викрадача – раніше судимого за крадіжки чоловіка.

Попри те, що своєї вини у скоєному він не визнавав, її було доведено зібраними у ході розслідування доказами і наступних 7 років та 2 місяці чоловік проведе за ґратами.

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Теги: крадіжка авто, суд, Луцьк
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