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Луцькі школярі стануть «помічниками патрульних». ВІДЕО

Луцькі школярі стануть «помічниками патрульних». ВІДЕО
У луцькій школі №17 вперше реалізовують молодіжний проект «Помічник патрульного».

Інспекторка патрульної поліції Ольга Шмігель проводить тренінг для старшокласників, знайомить їх із роботою патрульних. Учні дізнаються, як стати «помічниками патрульних», - пише Суспільне Волинь.

Після 15-ти таких занять, школярі отримають сертифікати «помічників патрульного» і навчатимуть інших школярів.

«Проблеми – здорового способу життя, правил дорожнього руху, щоб нагадувати діткам, як правильно себе поводити, коли ти є пішоходом, як правильно переходити дорогу. Як себе поводити. У нас є і статут школи і правила для учнів. І вони про це теж будуть нагадувати учням нашої школи», - розповідає заступниця директора із виховної роботи Катерина Тарабаса.
Луцькі школярі стануть «помічниками патрульних». ВІДЕО

Школярка Ангеліна Мельник розповіла: «Найцікавіше для мене, коли я дізналася, як відрізняються дрібні крадіжки, великі крадіжки. Я дізналася, що не потрібно боятися поліцейських, поліцейські можуть бути друзями. Коли ти бачиш, що трапилась якась важлива ситуація - то потрібно передзвонити, не панікувати, щоб вирішити цю ситуацію».
Луцькі школярі стануть «помічниками патрульних». ВІДЕО

Зі слів старшого інспектора патрульної поліції Романа Ткачука, «помічники патрульних» стежитимуть за правопорядком в школі і повідомлятимуть про інциденти.
Луцькі школярі стануть «помічниками патрульних». ВІДЕО

«Були факти якоїсь бійки, крадіжок, були виклики, що дівчати здійснювати крадіжку в магазинах одягу. Ми працюємо на випередження, щоб таких ситуації не було. Попередити складно, але невеликими кроками стараємося донести інформацію, щоб таких вчинків не робили», - сказав старший інспектор патрульної поліції Волині Роман Ткачук.


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Теги: діти, патрульні, школа
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