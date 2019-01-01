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Пригоди пенсіонера у Луцьку: 82-річний дідусь приїхав відвідати товаришів, але ті вже померли

Пригоди пенсіонера у Луцьку: 82-річний дідусь приїхав відвідати товаришів, але ті вже померли
82-річний пенсіонер приїхав до Луцька з Шацького району, аби відвідати своїх товаришів. Однак голова ОСББ повідомила, що ці люди вже померли.

Про це інформує патрульна поліція Волині у Telegram-каналі.

Зазначається, що оскільки було пізно, заявниця викликала поліцію, аби допомогти чоловіку. Патрульні запропонували пенсіонеру відвезти його на ночівлю в хосел, той погодився. Також про все повідомили його родичів.

І вже вранці чоловік поїхав додому.


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Теги: пенсіонер, пригоди, Луцьк
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Коментарі 1
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В такому віці усе міняється не по місяцях, а по днях. Телефоную однокласнику-лікарю у Володимир-Волинський. Немає, - каже дружина. Вже давно немає... Телефоную у Львів інститутському однокурснику. Відповіли, що я запізнився з дзвінком на 2 рочки... Дорогі ровесники - робіть все вчасно.
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