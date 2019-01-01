Пригоди пенсіонера у Луцьку: 82-річний дідусь приїхав відвідати товаришів, але ті вже померли

82-річний пенсіонер приїхав до Луцька з Шацького району, аби відвідати своїх товаришів. Однак голова ОСББ повідомила, що ці люди вже померли.Про це інформує патрульна поліція Волині у Telegram-каналі.Зазначається, що оскільки було пізно, заявниця викликала поліцію, аби допомогти чоловіку. Патрульні запропонували пенсіонеру відвезти його на ночівлю в хосел, той погодився. Також про все повідомили його родичів.І вже вранці чоловік поїхав додому.