У луцькому дитсадку – спалах інфекції: дітей госпіталізували





Про це повідомляє



За медичною допомогою звернулись в обласну інфекційну лікарню. Зі слів потерпілих, симптоми захворювання (біль в животі, блювота, пронос, підвищена температура тіла) почалися 22-23 листопада. Дітей госпіталізували.



При лабораторному обстеженні встановили діагноз - «ротавірусна інфекція». Ймовірно захворювання в дитячому закладі поширилось контактно-побутовим шляхом.



Лікарі епідеміологи надали рекомендації щодо встановлення медичного нагляду за контактними дітьми та персоналом, дотримання дезінфекційного режиму, забезпечення посиленого провітрювання, кварцування в групі, суворого дотримання особистої гігієни дітьми та персоналом.



З персоналом дитячого закладу та батьками провели роз'яснюючу роботу.



Епідеміологічне розслідування триває.



Довідка:



Ротавірусна інфекція, або як її часто називають, кишковий або шлунковий грип, це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-краплинним або фекально-оральним шляхами, а також через немиті фрукти, овочі, через брудну воду і руки та при контакті з іншими поверхнями та предметами, що могли бути забруднені фекаліями (іграшки, підлоги, меблі, одяг тощо). Ротавірусна інфекція вкрай стійка до будь-яких ліків і дезінфікуючих засобів.



Джерелом ротавірусів є людина. Вірус дуже легко передається від людини до людини. Індекс контагіозності становить понад 60%. Велика кількість вірусів міститься у фекаліях інфікованих осіб у період з двох днів до початку діареї до десяти днів після зникнення симптомів захворювання. Тривалість виділення ротавірусу з фекаліями в осіб із ослабленою імунною системою може бути протягом більш ніж 30 днів після інфікування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному із закладів дошкільної освіти міста Луцька виникло групове захворювання на ротавірусну інфекцію. Захворіло троє дітей ясельної групи.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр. За медичною допомогою звернулись в обласну інфекційну лікарню. Зі слів потерпілих, симптоми захворювання (біль в животі, блювота, пронос, підвищена температура тіла) почалися 22-23 листопада. Дітей госпіталізували.При лабораторному обстеженні встановили діагноз - «ротавірусна інфекція». Ймовірно захворювання в дитячому закладі поширилось контактно-побутовим шляхом.Лікарі епідеміологи надали рекомендації щодо встановлення медичного нагляду за контактними дітьми та персоналом, дотримання дезінфекційного режиму, забезпечення посиленого провітрювання, кварцування в групі, суворого дотримання особистої гігієни дітьми та персоналом.З персоналом дитячого закладу та батьками провели роз'яснюючу роботу.Епідеміологічне розслідування триває.

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