Суд у справі Каті Литкіної: у Рівному розглядають апеляцію на вирок засуджених за вбивство
Сьогодні, 17:11
У Рівному 28-го листопада о 14:00 розпочався судовий розгляд апеляційної скарги, яку подали адвокати засуджених за вбивство неповнолітньої мешканки Нововолинська Катерини Литкіної.
На засіданні присутні адвокати, батько та бабуся вбитої дівчини Сергій та Ольга Литкіни, - пише Буг.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Вбивцям Каті Литкіної винесли вирок
28-го березня 2018 року Ковельський міськрайонний суд виніс вирок Максиму Терлецькому та Назару Статочнюку у справі вбивства Литкіної.
Статочнюка засудили до 14 років 6 місяців позбавлення волі, Терлецького – 13 років 6 місяців. Обом врахують строк перебування під вартою два дні за один. Так як вирок не набрав законної сили, вбивці дівчини перебувають в СІЗО.
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На судовому засіданні в Апеляційному суді Рівненської області Терлецький знову заявив, що не розуміє українську мову. До судових процесів, які проходили в Ковельському міськрайонному суді, долучали перекладача з української на словенську.
Нагадаємо, екстрадований зі Словенії Максим Терлецький засвітився на телебаченні та українською мовою розповів про те, як проходить його арешт в Маневичах.
«На умови не нарікає» , – кажуть про Максима журналісти.
Деталі судового засідання в Апеляційному суді Рівненської області повідомлять згодом.
Рідні Катерини Литкіної вже четвертий рік живуть судами, щоразу проживаючи трагічні події.
"11-го серпня 2016-го року близько 21 години у Нововолинську на териконі шахти №3 знайдено тіло 16-річної Каті Литкіної. Після десятиденних пошуків зниклої доньки (із залученням поліції) батько знайшов її мертвою. У дівчини була розбита голова, обличчя понівечене та прикрите волоссям. Підозри впали на знайомих хлопців Каті, двоюрідних братів. У вечір, коли зникла, виходила віддати одному з них диск та малюнки. Обоє після вбивства залишили країну. Один із них проживає в Словенії, тому поспішив додому. Інший виїхав за кордон, проте невдовзі повернувся. Підозрюваних затримали. В молодшого – Назара Статочнюка – знайшли флешку Катерини Литкіної, яка зникла з її телефону. Комп’ютерна експертиза показала, що напередодні вбивства він неодноразово переглядав фрагмент фільму “Безславні виродки” із розбиттям голови. У Ковельському міськрайонному суді відтворили відео слідчого експерименту за участю обвинуваченого у вбивстві Максима Терлецького, який розповів, що вбивство скоїв його брат, а він допоміг перенести тіло. Його показання містили розбіжності з показаннями свідків, що врахував суд при ухваленні вироку".
Захисники засуджених подали апеляційну скаргу на вирок, тож він досі не набрав законної сили.
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На засіданні присутні адвокати, батько та бабуся вбитої дівчини Сергій та Ольга Литкіни, - пише Буг.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Вбивцям Каті Литкіної винесли вирок
28-го березня 2018 року Ковельський міськрайонний суд виніс вирок Максиму Терлецькому та Назару Статочнюку у справі вбивства Литкіної.
Статочнюка засудили до 14 років 6 місяців позбавлення волі, Терлецького – 13 років 6 місяців. Обом врахують строк перебування під вартою два дні за один. Так як вирок не набрав законної сили, вбивці дівчини перебувають в СІЗО.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Я захищаю ангела» та «дитяче вбивство»: що у суді кажуть адвокати обвинувачених у вбивстві Каті Литкіної
На судовому засіданні в Апеляційному суді Рівненської області Терлецький знову заявив, що не розуміє українську мову. До судових процесів, які проходили в Ковельському міськрайонному суді, долучали перекладача з української на словенську.
Нагадаємо, екстрадований зі Словенії Максим Терлецький засвітився на телебаченні та українською мовою розповів про те, як проходить його арешт в Маневичах.
«На умови не нарікає» , – кажуть про Максима журналісти.
Деталі судового засідання в Апеляційному суді Рівненської області повідомлять згодом.
Рідні Катерини Литкіної вже четвертий рік живуть судами, щоразу проживаючи трагічні події.
"11-го серпня 2016-го року близько 21 години у Нововолинську на териконі шахти №3 знайдено тіло 16-річної Каті Литкіної. Після десятиденних пошуків зниклої доньки (із залученням поліції) батько знайшов її мертвою. У дівчини була розбита голова, обличчя понівечене та прикрите волоссям. Підозри впали на знайомих хлопців Каті, двоюрідних братів. У вечір, коли зникла, виходила віддати одному з них диск та малюнки. Обоє після вбивства залишили країну. Один із них проживає в Словенії, тому поспішив додому. Інший виїхав за кордон, проте невдовзі повернувся. Підозрюваних затримали. В молодшого – Назара Статочнюка – знайшли флешку Катерини Литкіної, яка зникла з її телефону. Комп’ютерна експертиза показала, що напередодні вбивства він неодноразово переглядав фрагмент фільму “Безславні виродки” із розбиттям голови. У Ковельському міськрайонному суді відтворили відео слідчого експерименту за участю обвинуваченого у вбивстві Максима Терлецького, який розповів, що вбивство скоїв його брат, а він допоміг перенести тіло. Його показання містили розбіжності з показаннями свідків, що врахував суд при ухваленні вироку".
Захисники засуджених подали апеляційну скаргу на вирок, тож він досі не набрав законної сили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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