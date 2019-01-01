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Суд у справі Каті Литкіної: у Рівному розглядають апеляцію на вирок засуджених за вбивство

Суд у справі Каті Литкіної: у Рівному розглядають апеляцію на вирок засуджених за вбивство
У Рівному 28-го листопада о 14:00 розпочався судовий розгляд апеляційної скарги, яку подали адвокати засуджених за вбивство неповнолітньої мешканки Нововолинська Катерини Литкіної.

На засіданні присутні адвокати, батько та бабуся вбитої дівчини Сергій та Ольга Литкіни, - пише Буг.


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Суд у справі Каті Литкіної: у Рівному розглядають апеляцію на вирок засуджених за вбивство

28-го березня 2018 року Ковельський міськрайонний суд виніс вирок Максиму Терлецькому та Назару Статочнюку у справі вбивства Литкіної.

Статочнюка засудили до 14 років 6 місяців позбавлення волі, Терлецького – 13 років 6 місяців. Обом врахують строк перебування під вартою два дні за один. Так як вирок не набрав законної сили, вбивці дівчини перебувають в СІЗО.
Суд у справі Каті Литкіної: у Рівному розглядають апеляцію на вирок засуджених за вбивство

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На судовому засіданні в Апеляційному суді Рівненської області Терлецький знову заявив, що не розуміє українську мову. До судових процесів, які проходили в Ковельському міськрайонному суді, долучали перекладача з української на словенську.

Нагадаємо, екстрадований зі Словенії Максим Терлецький засвітився на телебаченні та українською мовою розповів про те, як проходить його арешт в Маневичах.

«На умови не нарікає» , – кажуть про Максима журналісти.

Деталі судового засідання в Апеляційному суді Рівненської області повідомлять згодом.

Рідні Катерини Литкіної вже четвертий рік живуть судами, щоразу проживаючи трагічні події.

"11-го серпня 2016-го року близько 21 години у Нововолинську на териконі шахти №3 знайдено тіло 16-річної Каті Литкіної. Після десятиденних пошуків зниклої доньки (із залученням поліції) батько знайшов її мертвою. У дівчини була розбита голова, обличчя понівечене та прикрите волоссям. Підозри впали на знайомих хлопців Каті, двоюрідних братів. У вечір, коли зникла, виходила віддати одному з них диск та малюнки. Обоє після вбивства залишили країну. Один із них проживає в Словенії, тому поспішив додому. Інший виїхав за кордон, проте невдовзі повернувся. Підозрюваних затримали. В молодшого – Назара Статочнюка – знайшли флешку Катерини Литкіної, яка зникла з її телефону. Комп’ютерна експертиза показала, що напередодні вбивства він неодноразово переглядав фрагмент фільму “Безславні виродки” із розбиттям голови. У Ковельському міськрайонному суді відтворили відео слідчого експерименту за участю обвинуваченого у вбивстві Максима Терлецького, який розповів, що вбивство скоїв його брат, а він допоміг перенести тіло. Його показання містили розбіжності з показаннями свідків, що врахував суд при ухваленні вироку".

Захисники засуджених подали апеляційну скаргу на вирок, тож він досі не набрав законної сили.

Суд у справі Каті Литкіної: у Рівному розглядають апеляцію на вирок засуджених за вбивство
Суд у справі Каті Литкіної: у Рівному розглядають апеляцію на вирок засуджених за вбивство

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Теги: суд, Катя Литкіна, засуджені, Рівне, апеляція, вбивство
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