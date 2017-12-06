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Луцькі школярі готують подарунки на передову військовим до Дня Збройних Сил. ВІДЕО

Луцькі школярі готують подарунки на передову військовим до Дня Збройних Сил. ВІДЕО
Маскувальні сітки, листівки з побажаннями та печиво в кольорах українського прапора. Такі подарунки до дня Збройних Сил військовим на Сході готують луцькі школярі.

Акцію до професійного свята армійців організували в обласному центрі естетичного виховання школярів, де протягом більш, як місяця вихованці осередку національно-патріотичного виховання «Маленькі патріоти» плетуть маскувальну сітку, - йдеться у сюжеті "Суспільного".

“Сітки плетуть для воїнів АТО. Їх дуже легко плести, це просто треба навчитися. Воїни захищають нашу країну і наш спокій”, - розповіла учасниця акції Тетяна Літвінчук.

Дітям – від 5 до 10 років, - розповіла керівничка осередку «Маленьких патріотів» Алла Калиш. Створювати таке захисне спорядження їм допомагають дорослі.

“Сітку ми плетемо після занять на перервах. Діткам дуже подобається, допомагати нашим солдатам. Вони задоволені, що до професійного свята армійців зроблять їм подарунки”, - зауважила керівниця осередку «Маленькі патріоти» Алла Калиш.

Крім маскувальних сіток, луцькі діти створюють для воїнів вітальні листівки та ангелів-охоронців, - каже директорка Волинського центру естетичного виховання учнів Оксана Дідик. У листівках малеча бажає військовим швидкого повернення додому й миру. Медове печиво – розмальовують у національні кольори.

“Зверніть увагу, які це листівки – вони такі символічні, тому що комірчик і вишиванка, і тут вони пишуть: Слава Україні! Героям Слава! Вони розуміють, що вони співають, танцюють, займаються своєю улюбленою справою завдяки тому, що там хтось захищає мир і їхнє благополуччя тут”, - каже директорка центру естетичного виховання учнів Оксана Дідик.

До Дня Збройних Сил України, який відзначають 6 грудня, військові капелани повезуть подарунки від дітей військовим на передову.



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Теги: День Збройних Сил України, луцькі школярі, передова, військові
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