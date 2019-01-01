Бійка у Борисполі з волинянином Герусом: Ляшка відмовилися брати під варту

Олега Ляшка на особистих поруках народних депутатів Вікторії Сюмар (фракція «Європейська солідарність») і Михайла Волинця («ВО «Батьківщина»).



Як передає кореспондент



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Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні клопотання прокурорів, залишивши в силі ухвалу попередньої інстанції від 19 листопада, якою до Ляшка застосУВАЛИ запобіжний захід у вигляді особистої поруки.



Таким чином, суд не задовольнив клопотання прокуратури, яка просила взяти його під варту терміном на 60 днів без права внесення застави.



Нагадаємо, що



Очікувалось, що того ж дня суд обиратиме йому запобіжний захід. Кримінальне провадження здійснюється за фактом інциденту, який стався між Ляшком і членом фракції «Слуга народу» Андрієм Герусом в залі офіційних делегацій аеропорту «Бориспіль» 6 листопада.



19 листопада Бориспільський міськрайонний суд Київської області обрав Ляшку запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Натомість прокуратура просила взяти його під варту строком на 60 діб без альтернативи внесення застави.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Київський апеляційний суд залишив колишнього народного депутата Українина особистих поруках народних депутатів Вікторії Сюмар (фракція «Європейська солідарність») і Михайла Волинця («ВО «Батьківщина»).Як передає кореспондент УНІАН , таке рішення сьогодні, 28 листопада, ухвалила колегія суддів, яка розглядала апеляційну скаргу прокурорів на рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області.Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні клопотання прокурорів, залишивши в силі ухвалу попередньої інстанції від 19 листопада, якою до Ляшка застосУВАЛИ запобіжний захід у вигляді особистої поруки.Таким чином, суд не задовольнив клопотання прокуратури, яка просила взяти його під варту терміном на 60 днів без права внесення застави.Нагадаємо, що 18 листопада Ляшку було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 346 (погроза або насильство щодо державного діяча, умисне заподіяння такій особі тілесних ушкоджень у зв’язку з його державною діяльністю) Кримінального кодексу України.Очікувалось, що того ж дня суд обиратиме йому запобіжний захід. Кримінальне провадження здійснюється за фактом інциденту, який стався між Ляшком і членом фракції «Слуга народу» Андрієм Герусом в залі офіційних делегацій аеропорту «Бориспіль» 6 листопада.19 листопада Бориспільський міськрайонний суд Київської області обрав Ляшку запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Натомість прокуратура просила взяти його під варту строком на 60 діб без альтернативи внесення застави.

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