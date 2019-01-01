Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 29 листопада





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Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 4-9º тепла.



У Луцьку також хмарно, вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3º тепла, вдень 5-7º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у п'ятницю очікується хмарна погода, вночі дощ, вдень - невеликий дощ.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 4-9º тепла.У Луцьку також хмарно, вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3º тепла, вдень 5-7º тепла.

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