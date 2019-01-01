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Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 29 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 29 листопада
У Волинській області у п'ятницю очікується хмарна погода, вночі дощ, вдень - невеликий дощ.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 4-9º тепла.

У Луцьку також хмарно, вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3º тепла, вдень 5-7º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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