Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 29 листопада
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у п'ятницю очікується хмарна погода, вночі дощ, вдень - невеликий дощ.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 4-9º тепла.
У Луцьку також хмарно, вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3º тепла, вдень 5-7º тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 4-9º тепла.
У Луцьку також хмарно, вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3º тепла, вдень 5-7º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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