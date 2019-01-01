вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

29 листопада на Волині: гортаючи календар

29 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкує журналіст Любов Максимчук.

За православним календарем 29 листопада іменини відзначають Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Сергій та Федір.

Вітаємо всіх, хто народився цього дня і зичимо здоров'я, добробуту і злагоди в родині, любові до ближнього та усіляких гараздів.

29 листопада 2003 року – помер колишній міський голова Луцька Іван Фурів.

29 листопада 2010 року – засудили екс-депутата Луцької міської ради Тетяну Семенюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Представили логотип Євробачення-2020
Сьогодні, 00:12
29 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку заблокований рух на проспекті Грушевського
28 листопад, 23:44
Сільську громаду під Луцьком підключать до «Безпечного міста»
28 листопад, 22:59
«Олександрія» програла «Вольфсбургу» і вилетіла з Ліги Європи
28 листопад, 22:13
Схожі новини
23 листопада на Волині: гортаючи календар 23 листопада на Волині: гортаючи календар
23 листопад, 00:00
21 листопада на Волині: гортаючи календар 21 листопада на Волині: гортаючи календар
21 листопад, 00:00
15 листопада на Волині: гортаючи календар 15 листопада на Волині: гортаючи календар
15 листопад, 00:00
7 листопада на Волині: гортаючи календар 7 листопада на Волині: гортаючи календар
07 листопад, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Представили логотип Євробачення-2020
Сьогодні, 00:12
 0
29 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку заблокований рух на проспекті Грушевського
28 листопад, 23:44
 0
Сільську громаду під Луцьком підключать до «Безпечного міста»
28 листопад, 22:59
 0
«Олександрія» програла «Вольфсбургу» і вилетіла з Ліги Європи
28 листопад, 22:13
 0
Медіа
відео
1/8