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Волинські театрали протестують проти звільнення двох Народних артистів з львівського театру

Волинські театрали протестують проти звільнення двох Народних артистів з львівського театру
З Національного академічного украї́нського драматичного театру імені Марії Заньковецької звільнили двох Народних артистів. Волинські театрали висловили підтримку колегам.

Про це йдеться на сторінці Волинського академічного українського облмуздрамтеатру ім. Тараса Шевченка.

"Шановна театральна громадо України. Звертаємось до всіх, кому не байдужа доля українського театру. Повідомлення про звільнення Народного артиста України Федора Стригуна та Таїсії Литвиненко з театру – подія, що примушує здригнутися і з величезною тривогою задуматись над цією історією", - йдеться в повідомленні.

Заслужений діяч мистецтв України, головний режисер волинського театру Михайло Ілляшенко від імені працівників театру називає цих двох людей епохою та історією українського театру.

"Ніхто не сміє чіпати цих велетнів сучасного театру. Приберіть всі свої закони недолугі і смішні і усвідомте свій ганебний вчинок.

На загальних зборах театру колектив прийняв рішення про підтримку Народних артистів.

"Шановні, любимі Федоре Миколайовичу та Таїсіє Йосипівно!
Волинський театр підтримує Вас, любить і запевняє у глибокій повазі до Вашої позиції і до Вашої титанічної праці на благо театру і народу України. Ми з Вами і ми підтримуємо Вас", - йдеться у тексті звернення.

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Теги: театр, Волинь
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