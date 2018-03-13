У волинському місті куплять квартири для молодих медиків





Про це під час засідання виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради 28-го листопада повідомила начальник бюджетного відділу міського фінуправління Ірина Томашук, - пише



Зокрема, у місті планують на 1,5 мільйони гривень придбати для молодих спеціалістів у сфері медицини 2 квартири.



Міський голова Петро Саганюк зазначив, що замість двох квартир можна на півтора мільйона придбати три. Наприклад, на вторинному ринку, адже їхня ціна нижча.



Також мер зазначив, що потрібно подумати над положенням про роздачу цих квартир. Адже спеціаліст може отримати квартиру, продати і переїхати. А ціль придбання квартир зовсім протилежна – втримати молодих спеціалістів у місті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимир-Волинському хочуть придбати квартири для молодих спеціалістів, які працюють у сфері охорони здоров`я.Про це під час засідання виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради 28-го листопада повідомила начальник бюджетного відділу міського фінуправління, - пише БУГ. Зокрема, у місті планують на 1,5 мільйони гривень придбати для молодих спеціалістів у сфері медицини 2 квартири.Міський головазазначив, що замість двох квартир можна на півтора мільйона придбати три. Наприклад, на вторинному ринку, адже їхня ціна нижча.Також мер зазначив, що потрібно подумати над положенням про роздачу цих квартир. Адже спеціаліст може отримати квартиру, продати і переїхати. А ціль придбання квартир зовсім протилежна – втримати молодих спеціалістів у місті.

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