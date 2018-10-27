На Волині розпочався міжнародний турнір з гандболу. ФОТО
Сьогодні, 02:19
У Нововолинську розпочався ХХ міжнародний турнір з гандболу пам’яті Бориса Макарова.
Цьогоріч за Кубок переможця змагаються вісім юнацьких команд, - повідомляють у відділі інформаційної політики Нововолинської міської ради.
Так, на перемогу в змаганнях претендують команди із Луцька, Нововолинська, Мелітополя, Запоріжжя, Чорноморська, Києва, Бреста (Білорусь), Кишинева (Молдова). Участь беруть юні гандболісти 2007 р. н. і молодші.
Борис Макаров – виходець із Нововолинська, який був суддею міжнародної категорії з гандболу та членом Європейської федерації гандболу (ЄФГ).
Відкрив турнір перший заступник міського голови, секретар ради Андрій Сторонський. Він побажав усім безкомпромісної чесної гри, у якій визначиться найсильніший, та наголосив, що такий захід є своєрідним продовженням справи, якій наш земляк присвятив своє життя.
Нинішнього року, як зазначив Андрій Сторонський, цей турнір проходить без участі заслуженого тренера України Анатолія Корнієвського, котрий започаткував цей турнір і зробив вагомий внесок у розвиток даного виду спорту у нашому місті. У 2018-ому Анатолій Йосипович відійшов у вічність.
Хвилиною мовчання учасники заходу вшанували пам’ять про Бориса Макарова.
Усім командам вручили запашні хлібини та сувенірну продукцію про Нововолинськ.
Турнірні ігри триватимуть упродовж трьох днів. Юні спортсмени вже зіграли три гри , а ще стільки ж – сьогодні попереду. Володар Кубка визначиться у фінальному поєдинку 30 листопада.
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Цьогоріч за Кубок переможця змагаються вісім юнацьких команд, - повідомляють у відділі інформаційної політики Нововолинської міської ради.
Так, на перемогу в змаганнях претендують команди із Луцька, Нововолинська, Мелітополя, Запоріжжя, Чорноморська, Києва, Бреста (Білорусь), Кишинева (Молдова). Участь беруть юні гандболісти 2007 р. н. і молодші.
Борис Макаров – виходець із Нововолинська, який був суддею міжнародної категорії з гандболу та членом Європейської федерації гандболу (ЄФГ).
Відкрив турнір перший заступник міського голови, секретар ради Андрій Сторонський. Він побажав усім безкомпромісної чесної гри, у якій визначиться найсильніший, та наголосив, що такий захід є своєрідним продовженням справи, якій наш земляк присвятив своє життя.
Нинішнього року, як зазначив Андрій Сторонський, цей турнір проходить без участі заслуженого тренера України Анатолія Корнієвського, котрий започаткував цей турнір і зробив вагомий внесок у розвиток даного виду спорту у нашому місті. У 2018-ому Анатолій Йосипович відійшов у вічність.
Хвилиною мовчання учасники заходу вшанували пам’ять про Бориса Макарова.
Усім командам вручили запашні хлібини та сувенірну продукцію про Нововолинськ.
Турнірні ігри триватимуть упродовж трьох днів. Юні спортсмени вже зіграли три гри , а ще стільки ж – сьогодні попереду. Володар Кубка визначиться у фінальному поєдинку 30 листопада.
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