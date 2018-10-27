На Волині розпочався міжнародний турнір з гандболу. ФОТО

У Нововолинську розпочався ХХ міжнародний турнір з гандболу пам’яті Бориса Макарова.Цьогоріч за Кубок переможця змагаються вісім юнацьких команд, - повідомляють у відділі інформаційної політики Нововолинської міської ради.Так, на перемогу в змаганнях претендують команди із Луцька, Нововолинська, Мелітополя, Запоріжжя, Чорноморська, Києва, Бреста (Білорусь), Кишинева (Молдова). Участь беруть юні гандболісти 2007 р. н. і молодші.Борис Макаров – виходець із Нововолинська, який був суддею міжнародної категорії з гандболу та членом Європейської федерації гандболу (ЄФГ).Відкрив турнір перший заступник міського голови, секретар ради Андрій Сторонський. Він побажав усім безкомпромісної чесної гри, у якій визначиться найсильніший, та наголосив, що такий захід є своєрідним продовженням справи, якій наш земляк присвятив своє життя.Нинішнього року, як зазначив Андрій Сторонський, цей турнір проходить без участі заслуженого тренера України Анатолія Корнієвського, котрий започаткував цей турнір і зробив вагомий внесок у розвиток даного виду спорту у нашому місті. У 2018-ому Анатолій Йосипович відійшов у вічність.Хвилиною мовчання учасники заходу вшанували пам’ять про Бориса Макарова.Усім командам вручили запашні хлібини та сувенірну продукцію про Нововолинськ.Турнірні ігри триватимуть упродовж трьох днів. Юні спортсмени вже зіграли три гри , а ще стільки ж – сьогодні попереду. Володар Кубка визначиться у фінальному поєдинку 30 листопада.