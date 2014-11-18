Україна провела газові переговори з Росією

Сьогодні у Відні відбулися російсько-українські переговори щодо газу.Участу переговорах взяв міністр енергетики РФ, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України, Голови Правління ПАТ “Газпром”, керівники НАК “Нафтогаз України” і ТОВ “Оператор газотранспортної системи України”, - передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби “Газпрому”."Сторони обговорили російсько-українське співробітництво в газовій сфері - врегулювання взаємних претензій щодо виконання контрактів, умови транзиту російського газу в Європу з 2020 року, перспективи прямої покупки російського газу для споживачів України", - йдеться у повідомленні.Крім того, за даними пресслужби "Газпрому", відбувся обмін пропозиціями щодо вирішення поставлених перед сторонами питань, досягнуті домовленості щодо інтенсифікації спільної роботи в двосторонньому форматі в найближчі дні.Раніше УНН повідомляв, міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що Україна не погоджується на пропозицію Росії щодо короткострокового контракту на транзит газу до Європи тому, що це не вигідно.Нагадаємо, НАК “Нафтогаз України” відправив російському ПАТ “Газпром” відповідь на пропозицію щодо транзиту газу, де вказано, що сторони мають продовжувати обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі за участю Єврокомісії.Додамо, що 18 листопада стало відомо, що Нафтогаз отримав пропозицію Газпрому щодо транзиту газу. Йдеться про умови транспортування газу територією України з 2020 року, адже чинний контракт з російською стороною завершується наприкінці цього року. Переговори на цю тему ведуться у тристоронньому форматі - за участю представників України, Росії та Єврокомісії.