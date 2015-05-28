«Олександрія» програла «Вольфсбургу» і вилетіла з Ліги Європи
Сьогодні, 22:13
"Олександрія" програла "Вольфсбургу" в матчі Ліги Європи і вилетіла з турніру.
"Олександрія" після п'ятого туру Ліги Європи має в активі три очки, у "Вольфсбурга" – вісім балів, - пише ГОРДОН,
Так, українська команда на "Арені Львів" програла німецькому "Вольфсбургу" з рахунком 0:1 у п'ятому турі групового етапу Ліги Європи.
У доданий до першого тайму час головний арбітр матчу призначив пенальті у ворота української команди. 11-метровий удар вдало реалізував Ваут Вегхорст. У другому таймі команди голів не забивали.
Після цього матчу "Олександрія" втратила шанси на прохід у плей-оф турніру, команда Володимира Шарана посідає останнє місце у групі з трьома очками.
"Вольфсбург" має в активі вісім очок і гарантував собі участь в 1/16 фіналу Ліги Європи.
У підсумковому турі групового етапу "Олександрія" зіграє з бельгійським "Гентом" на виїзді. Поєдинок розпочнеться 12 грудня о 22.00.
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"Олександрія" після п'ятого туру Ліги Європи має в активі три очки, у "Вольфсбурга" – вісім балів, - пише ГОРДОН,
Так, українська команда на "Арені Львів" програла німецькому "Вольфсбургу" з рахунком 0:1 у п'ятому турі групового етапу Ліги Європи.
У доданий до першого тайму час головний арбітр матчу призначив пенальті у ворота української команди. 11-метровий удар вдало реалізував Ваут Вегхорст. У другому таймі команди голів не забивали.
Після цього матчу "Олександрія" втратила шанси на прохід у плей-оф турніру, команда Володимира Шарана посідає останнє місце у групі з трьома очками.
"Вольфсбург" має в активі вісім очок і гарантував собі участь в 1/16 фіналу Ліги Європи.
У підсумковому турі групового етапу "Олександрія" зіграє з бельгійським "Гентом" на виїзді. Поєдинок розпочнеться 12 грудня о 22.00.
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