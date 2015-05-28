«Олександрія» програла «Вольфсбургу» і вилетіла з Ліги Європи

"Олександрія" програла "Вольфсбургу" в матчі Ліги Європи і вилетіла з турніру."Олександрія" після п'ятого туру Ліги Європи має в активі три очки, у "Вольфсбурга" – вісім балів, - пише ГОРДОН,Так, українська команда на "Арені Львів" програла німецькому "Вольфсбургу" з рахунком 0:1 у п'ятому турі групового етапу Ліги Європи.У доданий до першого тайму час головний арбітр матчу призначив пенальті у ворота української команди. 11-метровий удар вдало реалізував. У другому таймі команди голів не забивали.Після цього матчу "Олександрія" втратила шанси на прохід у плей-оф турніру, командапосідає останнє місце у групі з трьома очками."Вольфсбург" має в активі вісім очок і гарантував собі участь в 1/16 фіналу Ліги Європи.У підсумковому турі групового етапу "Олександрія" зіграє з бельгійським "Гентом" на виїзді. Поєдинок розпочнеться 12 грудня о 22.00.